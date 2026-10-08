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Oportunidades

Aberta a temporada de contratações dos shopping para Black Friday e Natal

Postos de trabalho são para cargos como vendedor, caixa e estoquista

Publicado em 08 de Outubro de 2026 às 11:39

Publicado em 

08 out 2026 às 11:39
Shopping Moxuara, na Serra
Shopping Moxuara, na Serra Bruno Ratão Gonzaga

Já estão abertas as contratações de temporários no comércio para atender às temporadas de Black Friday e Natal. Cinco shoppings da Grande Vitória devem abrir 1.250 vagas de emprego. As oportunidades são para cargos como vendedor, caixa e  estoquista.


E a oferta de vagas deve aumentar por conta da previsão de abertura de novas operações que chegarão aos centros de compras até dezembro de 2026.


No Shopping Mestre Álvaro, na Serra, e no Shopping Moxuara, em Cariacica, haverá, ao menos, 400 oportunidades em cada um. Já no Shopping Montserrat, a expectativa é de que sejam abertas cerca de 150 vagas temporárias.

O Shopping Vitória, na capital, prevê a abertura de, no mínimo, 300 vagas temporárias de emprego para o fim deste ano, sendo que esta semana já oferta 115 postos.


Há ainda oportunidades no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, mas o quantitativo não foi divulgado.

Veja como se candidatar

  • Shopping Mestre Álvaro

  • Vagas: 400

  • Cargos: oportunidade para diversos cargos, como vendedor, caixa, estoquista, atendente, entre outros. 

  • Como participar da seleção: os interessados podem conferir as oportunidades abertas e as informações de contato para envio dos currículos no site do centro de compras. 

  • Shopping Moxuara

  • Vagas: 400

  • Cargos: Haverá oportunidade para diversos cargos, como vendedor, caixa, estoquista, atendente, auxiliar de cozinha, entre outros. 

  • Como participar da seleção: os interessados podem conferir as vagas abertas e as informações de contato para envio dos currículos, no site do centro de compras.

  • Shopping Montserrat

  • Vagas: 150

  • Cargos: as vagas são para os cargos de vendedores, caixas, estoquistas, entre outros. 

  • Como se candidatar: os interessados podem conferir as oportunidades abertas e encontrar as informações de contato para envio dos currículos, no site do centro de compras.

  • Shopping Praia da Costa

  • Vagas: não foi informado

  • Cargos: há oportunidades para cargos como atendente, vendedor, auxiliar de lojas, para candidatos com e sem experiência. 

  • Como se candidatar: os interessados podem conferir as vagas abertas e as informações de contato para envio dos currículos, no site do centro de compras.

  • Shopping Vitória

  • Vagas: 300, considerando as oportunidades disponibilizadas pelas lojas para reforçar as equipes durante o período de maior movimento.

  • Cargos: oportunidades para cargos como atendente, vendedor, auxiliar de lojas, para candidatos com e sem experiência. 

  • Como participar da seleção: as oportunidades ficam disponíveis no Mural de Vagas do Shopping Vitória.

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