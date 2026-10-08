Aberta a temporada de contratações dos shopping para Black Friday e Natal

Já estão abertas as contratações de temporários no comércio para atender às temporadas de Black Friday e Natal. Cinco shoppings da Grande Vitória devem abrir 1.250 vagas de emprego. As oportunidades são para cargos como vendedor, caixa e estoquista.
E a oferta de vagas deve aumentar por conta da previsão de abertura de novas operações que chegarão aos centros de compras até dezembro de 2026.
No Shopping Mestre Álvaro, na Serra, e no Shopping Moxuara, em Cariacica, haverá, ao menos, 400 oportunidades em cada um. Já no Shopping Montserrat, a expectativa é de que sejam abertas cerca de 150 vagas temporárias.
O Shopping Vitória, na capital, prevê a abertura de, no mínimo, 300 vagas temporárias de emprego para o fim deste ano, sendo que esta semana já oferta 115 postos.
Há ainda oportunidades no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, mas o quantitativo não foi divulgado.
Shopping Mestre Álvaro
Vagas: 400
Cargos: oportunidade para diversos cargos, como vendedor, caixa, estoquista, atendente, entre outros.
Como participar da seleção: os interessados podem conferir as oportunidades abertas e as informações de contato para envio dos currículos no site do centro de compras.
Shopping Moxuara
Vagas: 400
Cargos: Haverá oportunidade para diversos cargos, como vendedor, caixa, estoquista, atendente, auxiliar de cozinha, entre outros.
Como participar da seleção: os interessados podem conferir as vagas abertas e as informações de contato para envio dos currículos, no site do centro de compras.
Shopping Montserrat
Vagas: 150
Cargos: as vagas são para os cargos de vendedores, caixas, estoquistas, entre outros.
Como se candidatar: os interessados podem conferir as oportunidades abertas e encontrar as informações de contato para envio dos currículos, no site do centro de compras.
Shopping Praia da Costa
Vagas: não foi informado
Cargos: há oportunidades para cargos como atendente, vendedor, auxiliar de lojas, para candidatos com e sem experiência.
Como se candidatar: os interessados podem conferir as vagas abertas e as informações de contato para envio dos currículos, no site do centro de compras.
Shopping Vitória
Vagas: 300, considerando as oportunidades disponibilizadas pelas lojas para reforçar as equipes durante o período de maior movimento.
Cargos: oportunidades para cargos como atendente, vendedor, auxiliar de lojas, para candidatos com e sem experiência.
Como participar da seleção: as oportunidades ficam disponíveis no Mural de Vagas do Shopping Vitória.
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