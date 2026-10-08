Aberta a temporada de contratações dos shopping para Black Friday e Natal

Já estão abertas as contratações de temporários no comércio para atender às temporadas de Black Friday e Natal. Cinco shoppings da Grande Vitória devem abrir 1.250 vagas de emprego. As oportunidades são para cargos como vendedor, caixa e estoquista.





E a oferta de vagas deve aumentar por conta da previsão de abertura de novas operações que chegarão aos centros de compras até dezembro de 2026.





No Shopping Mestre Álvaro, na Serra, e no Shopping Moxuara, em Cariacica, haverá, ao menos, 400 oportunidades em cada um. Já no Shopping Montserrat, a expectativa é de que sejam abertas cerca de 150 vagas temporárias.