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Jovens talentos

CIEE abre mais de 200 oportunidades de estágio abertas no ES

Maior oferta está em áreas como Administração, Educação, Comunicação, Marketing e Contabilidade

Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 12:22

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 out 2026 às 12:22
Feirão de vagas de estágio do CIEE
Oportunidades de estágio em diferentes áreas CIEE/ Divulgação

O Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE/ES) está com 203 vagas de estágio abertas para estudantes de vários níveis de ensino. As oportunidades estão disponíveis nas cidades de Vila Velha (50), Vitória (48), Sooretama (20), Serra (18), Linhares (9), entre outras localidades.


As bolsas variam de R$ 600,00 a R$ 1.700,00. A maior oferta está em áreas como Administração, Educação, Comunicação, Marketing e Contabilidade. Também há ofertas em especialidades como Arquitetura e Urbanismo, Letras, Esportes, Psicologia, Licenciaturas e Indústria.

Podem participar estudantes que tenham ao menos 16 anos e estejam matriculados em uma instituição de ensino, cursando o ensino médio, técnico ou superior.


Os interessados podem fazer o cadastro no endereço eletrônico do CIEE ou no aplicativo "Meu CIEE", disponível para Android e iOS.

Evento reunirá mais de 25 mil vagas no país

A Expo CIEE 2026, maior evento jovem gratuito da América Latina, vai oferecer mais de 25 mil vagas para cadastro, encaminhamento e até realização de processos seletivos no período de 15 a 17 de outubro.


O evento acontecerá em São Paulo, mas poderá ser acompanhado on-line por interessados de demais localidades. Para o Espírito Santo, estão previstas cerca de 200 oportunidades.

A ação abrange palestras e participação na gamificação do aplicativo, permitindo que os estudantes sejam encaminhados para vagas de estágio e aprendizagem, com a possibilidade de sair do evento inseridos no mercado de trabalho.


Para as vagas de estágio, a maior oferta está disponível nas áreas de Administração, Educação, Direito e Contabilidade. Já para Aprendizagem, as demandas são em Administração, Logística e Comércio. 

As inscrições para a Expo CIEE podem ser feitas pelo site do evento ou pelo aplicativo Expo CIEE para Android e iOS.

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