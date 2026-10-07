CIEE abre mais de 200 oportunidades de estágio abertas no ES

O Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE/ES) está com 203 vagas de estágio abertas para estudantes de vários níveis de ensino. As oportunidades estão disponíveis nas cidades de Vila Velha (50), Vitória (48), Sooretama (20), Serra (18), Linhares (9), entre outras localidades.





As bolsas variam de R$ 600,00 a R$ 1.700,00. A maior oferta está em áreas como Administração, Educação, Comunicação, Marketing e Contabilidade. Também há ofertas em especialidades como Arquitetura e Urbanismo, Letras, Esportes, Psicologia, Licenciaturas e Indústria.