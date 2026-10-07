CIEE abre mais de 200 oportunidades de estágio abertas no ES

O Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE/ES) está com 203 vagas de estágio abertas para estudantes de vários níveis de ensino. As oportunidades estão disponíveis nas cidades de Vila Velha (50), Vitória (48), Sooretama (20), Serra (18), Linhares (9), entre outras localidades.
As bolsas variam de R$ 600,00 a R$ 1.700,00. A maior oferta está em áreas como Administração, Educação, Comunicação, Marketing e Contabilidade. Também há ofertas em especialidades como Arquitetura e Urbanismo, Letras, Esportes, Psicologia, Licenciaturas e Indústria.
Podem participar estudantes que tenham ao menos 16 anos e estejam matriculados em uma instituição de ensino, cursando o ensino médio, técnico ou superior.
Os interessados podem fazer o cadastro no endereço eletrônico do CIEE ou no aplicativo "Meu CIEE", disponível para Android e iOS.
A Expo CIEE 2026, maior evento jovem gratuito da América Latina, vai oferecer mais de 25 mil vagas para cadastro, encaminhamento e até realização de processos seletivos no período de 15 a 17 de outubro.
O evento acontecerá em São Paulo, mas poderá ser acompanhado on-line por interessados de demais localidades. Para o Espírito Santo, estão previstas cerca de 200 oportunidades.
A ação abrange palestras e participação na gamificação do aplicativo, permitindo que os estudantes sejam encaminhados para vagas de estágio e aprendizagem, com a possibilidade de sair do evento inseridos no mercado de trabalho.
Para as vagas de estágio, a maior oferta está disponível nas áreas de Administração, Educação, Direito e Contabilidade. Já para Aprendizagem, as demandas são em Administração, Logística e Comércio.
As inscrições para a Expo CIEE podem ser feitas pelo site do evento ou pelo aplicativo Expo CIEE para Android e iOS.
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