Shoppings na Grande Vitória vão ganhar mais 32 lojas até dezembro

Quatro shoppings da Grande Vitória se preparam para receber novas marcas até o final de 2026. Com a chegada dos novos negócios, os centros de compras vão ampliar seus mixes de marcas e abrir novas oportunidades de empregos, com a instalação de ao menos 32 lojas. No entanto, o quantitativo de vagas ainda não foi divulgado.





O Shopping Moxuara, em Cariacica, é o complexo com o maior número de inaugurações: 15 ao todo. Também há previsão de abertura de novas lojas nos shoppings Mestre Álvaro e Montserrat, na Serra, e no Shopping Vila Velha.





As novidades acompanham as estratégias de expansão dos empreendimentos. Essa movimentação é impulsionada pelo faturamento recorde registrado em shoppings de todo o país em 2025. A expectativa da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) é que o setor fature R$ 203,7 bilhões em 2026, um crescimento de 1,4% em relação ao ano anterior.