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Em novembro

Avião da Embraer vai operar em voo diário entre Vitória e Guarulhos

E195-E2 tem capacidade para 136 passageiros. Em dezembro, a oferta na rota aumentará de 38 para 41 frequências semanais

Publicado em 21 de Outubro de 2026 às 11:16

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

21 out 2026 às 11:16
A Latam Airlines Brasil iniciará, no fim de novembro de 2026, a operação do Embraer E195-E2 na rota entre São Paulo/Guarulhos e Vitória
A Latam Airlines Brasil iniciará, no fim de novembro de 2026, a operação do Embraer E195-E2 na rota entre São Paulo/Guarulhos e Vitória Latam

Um novo modelo de avião começará a operar voos entre Vitória e São Paulo no fim de novembro. O Embraer E195-E2 será utilizado diariamente em uma das ligações entre o Aeroporto de Vitória e o Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. A mudança ocorre em meio à ampliação da oferta de voos da Latam Airlines Brasil, que prevê passar de 38 para 41 frequências semanais entre os dois aeroportos em dezembro.


O novo jato tem capacidade para 136 passageiros, com dois assentos de cada lado do corredor e sem poltrona do meio. A cabine também contará com Wi-Fi gratuito para clientes cadastrados no programa Latam Pass, entradas USB-C em todos os assentos e acesso à plataforma de entretenimento da companhia, com filmes, séries e músicas.


A aeronave será utilizada nos voos LA4592, com saída de Guarulhos às 7h25 e chegada a Vitória às 9h, e LA4593, que parte da capital capixaba às 9h40 e chega a São Paulo às 11h20. Segundo a companhia, as passagens já estão disponíveis nos canais de venda.


A entrada do E195-E2 não significa que os Airbus A320 deixarão de atender à rota. A Latam informou que continuará utilizando os dois modelos no trecho entre Vitória e Guarulhos. A mudança permite à empresa distribuir a operação entre aeronaves de capacidades diferentes, de acordo com a demanda.


Guarulhos é o principal centro de conexões da Latam no Brasil e permite que passageiros que saem do Espírito Santo sigam para outros destinos atendidos pela empresa. No Estado, a companhia também mantém voos diretos de Vitória para os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, Brasília e Galeão, no Rio de Janeiro.


Questionada sobre a possibilidade de anunciar novas rotas ou ampliar outras operações no Espírito Santo, a empresa afirmou que acompanha a demanda e a viabilidade operacional dos mercados, mas não confirmou mudanças adicionais para o Estado.

Avião tem 136 assentos e duas categorias de cabine

O E195-E2 é o maior modelo da família E-Jets E2, de jatos comerciais fabricados pela Embraer. Na configuração anunciada pela Latam, serão 136 assentos divididos entre as categorias Economy e Premium Economy.


A disposição 2-2 significa que os passageiros terão dois assentos de cada lado do corredor. Diferentemente de aviões com três lugares de cada lado, como os utilizados em configurações 3-3, o modelo não terá poltrona central.


A quantidade de assentos Premium Economy poderá chegar a 20, conforme a configuração da aeronave. A categoria oferece mais espaço para as pernas, maior reclinação e serviços prioritários. O restante dos passageiros viajará na Economy.


Outro recurso previsto é o acesso ao Latam Play, plataforma de entretenimento que reúne filmes, séries, músicas e outros conteúdos. A aeronave terá ainda entradas USB-C em todos os assentos e Wi-Fi gratuito para clientes cadastrados no Latam Pass.

Expansão prevê novos destinos no país

A incorporação do E195-E2 faz parte de um plano anunciado pelo Grupo Latam em setembro de 2025, quando a companhia informou a aquisição de até 74 aeronaves do modelo.


O primeiro avião começou o processo de entrega em outubro de 2026. A previsão divulgada pela empresa é receber 12 unidades até o fim deste ano e outras 12 em 2027.


Na primeira fase de implantação, 14 aeronaves serão destinadas a 42 rotas, incluindo oito novas ligações e quatro destinos que ainda não faziam parte da malha da companhia: Cabo Frio e Macaé, no Rio de Janeiro; Ji-Paraná, em Rondônia; e Rondonópolis, em Mato Grosso.


Para 2027, a Latam avalia a possibilidade de incluir até 18 novos destinos. A empresa não informou quais cidades estão em estudo nem confirmou se o Espírito Santo poderá receber novas ligações nessa etapa.


Segundo dados divulgados pela companhia, a rede brasileira passou de 44 aeroportos atendidos há seis anos para 63 atualmente. A meta anunciada é ultrapassar 70 aeroportos em 2027.


No Espírito Santo, a mudança confirmada até o momento se concentra na operação entre Vitória e Guarulhos: a introdução do E195-E2 em um voo diário e o aumento de três frequências semanais em dezembro. A possibilidade de novas rotas para o Estado continua sem confirmação.

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