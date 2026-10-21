Avião da Embraer vai operar em voo diário entre Vitória e Guarulhos

Um novo modelo de avião começará a operar voos entre Vitória e São Paulo no fim de novembro. O Embraer E195-E2 será utilizado diariamente em uma das ligações entre o Aeroporto de Vitória e o Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. A mudança ocorre em meio à ampliação da oferta de voos da Latam Airlines Brasil, que prevê passar de 38 para 41 frequências semanais entre os dois aeroportos em dezembro.





O novo jato tem capacidade para 136 passageiros, com dois assentos de cada lado do corredor e sem poltrona do meio. A cabine também contará com Wi-Fi gratuito para clientes cadastrados no programa Latam Pass, entradas USB-C em todos os assentos e acesso à plataforma de entretenimento da companhia, com filmes, séries e músicas.





A aeronave será utilizada nos voos LA4592, com saída de Guarulhos às 7h25 e chegada a Vitória às 9h, e LA4593, que parte da capital capixaba às 9h40 e chega a São Paulo às 11h20. Segundo a companhia, as passagens já estão disponíveis nos canais de venda.





A entrada do E195-E2 não significa que os Airbus A320 deixarão de atender à rota. A Latam informou que continuará utilizando os dois modelos no trecho entre Vitória e Guarulhos. A mudança permite à empresa distribuir a operação entre aeronaves de capacidades diferentes, de acordo com a demanda.





Guarulhos é o principal centro de conexões da Latam no Brasil e permite que passageiros que saem do Espírito Santo sigam para outros destinos atendidos pela empresa. No Estado, a companhia também mantém voos diretos de Vitória para os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, Brasília e Galeão, no Rio de Janeiro.





Questionada sobre a possibilidade de anunciar novas rotas ou ampliar outras operações no Espírito Santo, a empresa afirmou que acompanha a demanda e a viabilidade operacional dos mercados, mas não confirmou mudanças adicionais para o Estado.