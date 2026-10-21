Flávio: 'Não só vou aceitar o desafio de abrir sigilo como vou levar às últimas consequências'

O candidato do PL à Presidência da República afirmou ainda que, se eleito, indicará ao Supremo Tribunal Federal (STF) ministros contrários ao aborto. O senador também disse que uma eventual reeleição do presidente Lula abriria caminho para a escolha de integrantes que votariam pela descriminalização do procedimento. "A gente vai colocar lá pessoas corretas, homens e mulheres que respeitam a Constituição, que sejam contra as drogas, que sejam contra o aborto", declarou.