Os 7 momentos mais quentes do debate da TV Gazeta... e o contexto por trás de cada um

Na sequência do embate anterior, Pazolini ironizou: “Colocar a mão no bolso dos outros não é minha especialidade”. Trouxe à tona, então, o caso da crise financeira atravessada pela empresa Apex Partners, insinuando relação de Ricardo com ambas: a empresa e a crise.





“Não tenho relação com a Apex, com fundo de investimento”, disse o ex-prefeito, pedindo ao público para procurar saber quem estava à frente da Apex e de uma empresa que emitiu debentures (menção à Rhino Securitizadora S.A.).





“Isso, sim, é colocar a mão no bolso das pessoas. Não me meça pela sua régua”, afirmou Pazolini. O ex-prefeito ainda chamou o atual governador de “homem de negócios”, acrescentando que o patrimônio de Ricardo triplicou (desde 2022).





Ricardo não respondeu especificamente sobre a Apex, mas contragolpeou:





“São as suas ilações que fizeram de você um indiciado. [...] É por essas e outras que você tá indiciado pela Polícia Federal, por calúnia e difamação”. A alusão foi ao episódio, em maio de 2022, no qual Pazolini, discursando num equipamento da prefeitura em Jardim Camburi, insinuou publicamente que Casagrande lhe teria proposto uma licitação fraudulenta para o Governo do Estado fazer um investimento em Vitória.





“Foi chamado a provar e amarelou”, disse Ricardo, repetindo algo que ele já dissera no debate de A Gazeta e CBN no primeiro turno. Na ocasião, a coluna teve acesso a uma notificação a Pazolini, datada do início de agosto, na qual a Polícia Federal comunicou oficialmente ao ex-prefeito seu indiciamento por denunciação caluniosa.





No debate de ontem, Pazolini retrucou: “Quem foi indiciado foi o ex-governador”. Mas não entrou em detalhes. Ricardo rebateu que é mentira. E ficou por isso.





Em tempo: um meio usado pela Apex para expandir seus negócios foi recorrer ao mercado de debêntures. Os títulos de dívidas de R$ 452,1 milhões que constam no passivo da empresa foram emitidos pela Rhino.





Pedro Chieppe Moura de Rezende Ferraço, filho de Ricardo, é um dos sócios e diretores da Rhino – empresa que não integra o quadro de sócios da Apex. Pedro também se identifica no Linkedin como head (líder) da Apex desde 2019. Em entrevistas à imprensa, posicionava-se como vice-presidente e cofundador da Apex.





Em debates e sabatinas no primeiro turno, Ricardo afirmou que a crise da Apex é uma “crise privada” que não envolve dinheiro público, que confia na boa-fé de seu filho e que defende investigação total pelos órgãos competentes.