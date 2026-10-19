Enem: ansiedade ou preparação? Como saber quando o estudo deixou de ser produtivo

Segundo Luana Galleano Mello Sobrinho, coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, a reta final antes do Enem exige equilíbrio. A ansiedade nem sempre é negativa: em níveis moderados, pode ajudar o estudante a se organizar e a se preparar melhor. O problema surge quando a tensão se torna intensa, frequente e interfere no sono, na memória, no raciocínio e na capacidade de manter uma rotina saudável.