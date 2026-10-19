Feirão Zera Dívida vai ao interior do ES e dá desconto de até 100% nos juros

Clientes do Banestes com dívidas em atraso poderão renegociar ou quitar os débitos durante o Feirão Zera Dívida, que será realizado entre esta terça-feira (20) e o dia 29 de outubro, em municípios das regiões Serrana e Noroeste do Espírito Santo. A ação oferece descontos de até 100% em juros de mora, correção e multas, além da possibilidade de parcelamento em até 120 meses.





Na primeira semana, o feirão atenderá moradores de Aracruz e João Neiva.

Na terça-feira (20), a ação será realizada no bairro Jacupemba, em Aracruz.

Na quarta-feira (21), os atendimentos ocorrerão em Coqueiral de Aracruz e em João Neiva.

Já na quinta-feira (22), será a vez da agência do Banestes no Centro de Aracruz.





Na semana seguinte, o mutirão chegará à Região Serrana.

Muniz Freire receberá a ação na terça-feira (27).

Na quarta-feira (28), o feirão chegará a Castelo.

Na quinta-feira (29), o evento será realizado em Conceição do Castelo e Venda Nova do Imigrante.





Podem participar pessoas físicas (PF) com dívidas de até R$ 500 mil e pessoas jurídicas (PJ) com débitos de até R$ 1 milhão. Para aderir à renegociação, as dívidas devem estar em atraso há mais de 60 dias. Também podem ser incluídos débitos judicializados.





Entre os produtos que podem ser renegociados, estão contratos de antecipação do Imposto de Renda, crédito pessoal, microcrédito, antecipação do 13º salário, cheque especial e cartão de crédito. Ficam de fora os contratos de crédito imobiliário e do Pronampe, que exigem negociação específica.