Açaí na garrafa viraliza nas redes sociais e faz sucesso em praias do ES

Bem gelado, tomado com canudo e com uma textura semelhante à de um milk-shake. O açaí na garrafa tem chamado a atenção nas redes sociais e conquistado espaço entre os consumidores. Em Guarapari, a novidade ganhou força pelas mãos da empreendedora Paula Conceição, proprietária da Tuca’s Açaíteria, que transformou o produto no carro-chefe do negócio.





Paula começou vendendo o tradicional açaí no copo, mas decidiu apostar no novo formato ao perceber que ganhava espaço na internet.





“Sempre procurei acompanhar as novidades do mercado. Foi quando percebi que o açaí na garrafa estava se tornando uma forte tendência e despertando muito interesse nas redes sociais. Enxerguei uma oportunidade de inovar e decidi investir nesse formato”, conta.





A empreendedora saiu de Minas Gerais e chegou a Guarapari depois de deixar o emprego e realizar o sonho de morar no balneário do Espírito Santo. Ao observar o mercado, enxergou uma oportunidade na venda do produto nas praias e, em dezembro do ano passado, lançou as garrafinhas.





A aposta deu muito certo. Segundo Paula, a recepção foi imediata e o produto rapidamente se tornou o principal da marca. “A aceitação foi excelente desde os primeiros dias, e as garrafinhas rapidamente se tornaram o carro-chefe da Tuca’s Açaíteria”, afirma.