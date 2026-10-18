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Tendência

Açaí na garrafa viraliza nas redes sociais e faz sucesso em praias do ES

Empreendedora de Guarapari apostou no formato, chamou a atenção com vídeos da rotina de vendas e hoje chega a esgotar parte da produção antes mesmo de chegar à praia

Publicado em 18 de Outubro de 2026 às 08:33

João Guimarães

João Guimarães

Publicado em 

18 out 2026 às 08:33
Açaí na garrafa
Paula Conceição apostou no açaí na garrafa e viu o negócio crescer com a ajuda das redes sociais  Arquivo pessoal

Bem gelado, tomado com canudo e com uma textura semelhante à de um milk-shake. O açaí na garrafa tem chamado a atenção nas redes sociais e conquistado espaço entre os consumidores. Em Guarapari, a novidade ganhou força pelas mãos da empreendedora Paula Conceição, proprietária da Tuca’s Açaíteria, que transformou o produto no carro-chefe do negócio.


Paula começou vendendo o tradicional açaí no copo, mas decidiu apostar no novo formato ao perceber que ganhava espaço na internet.


“Sempre procurei acompanhar as novidades do mercado. Foi quando percebi que o açaí na garrafa estava se tornando uma forte tendência e despertando muito interesse nas redes sociais. Enxerguei uma oportunidade de inovar e decidi investir nesse formato”, conta.


A empreendedora saiu de Minas Gerais e chegou a Guarapari depois de deixar o emprego e realizar o sonho de morar no balneário do Espírito Santo. Ao observar o mercado, enxergou uma oportunidade na venda do produto nas praias e, em dezembro do ano passado, lançou as garrafinhas.


A aposta deu muito certo. Segundo Paula, a recepção foi imediata e o produto rapidamente se tornou o principal da marca. “A aceitação foi excelente desde os primeiros dias, e as garrafinhas rapidamente se tornaram o carro-chefe da Tuca’s Açaíteria”, afirma.

O que o açaí na garrafa tem de diferente? 

O diferencial está no preparo. Enquanto o açaí tradicional é servido apenas com a polpa e os acompanhamentos escolhidos pelo cliente, a versão na garrafa é batida com leite, o que deixa a bebida mais cremosa.


Além da textura, a praticidade ajudou a popularizar o produto, principalmente entre quem frequenta as praias. “A garrafinha é muito prática para consumir em qualquer lugar e acabou conquistando os clientes tanto pelo sabor quanto pela praticidade e pela apresentação diferenciada”, assegura.

Sucesso nas redes sociais impulsiona vendas

A novidade ganhou ainda mais força depois que Paula começou a mostrar sua rotina como empreendedora nas redes sociais. O primeiro vídeo sobre o açaí na garrafa teve grande repercussão e fez a empreendedora perceber o potencial do produto.


“Foi a partir desse primeiro vídeo que eu percebi que o açaí na garrafa tinha um grande potencial e que poderia se tornar o diferencial da Tuca’s Açaíteria. Desde então, o interesse só cresceu e os vídeos passaram a atrair cada vez mais clientes.”


Hoje, os conteúdos publicados por ela já somam milhões de visualizações e têm ajudado a impulsionar as vendas. “Depois que as pessoas de Guarapari passaram a conhecer o meu trabalho pelas redes sociais, as vendas aumentaram muito”, garante.


O crescimento foi tão grande que ela precisou criar um sistema de reservas pelo Instagram. Quando termina a produção, informa quantas garrafinhas estarão disponíveis, e muitos clientes garantem o produto antes mesmo de a vendedora chegar à praia.


Segundo Paula, a mudança também alterou a rotina do negócio. Ela conta que o desafio deixou de ser atrair clientes e passou a ser conseguir atender toda a demanda, "sempre mantendo a qualidade do produto".

Tendência que veio para ficar

Vendida por cerca de R$ 20, a garrafinha atrai moradores de Guarapari, turistas e trabalhadores da praia. Para Paula, o sucesso é resultado da combinação entre praticidade, apresentação e o alcance proporcionado pelas redes sociais.

Acredito que seja pela união de vários fatores. É um produto diferente, muito prático para quem está na praia, tem uma apresentação bonita e chama bastante atenção nas redes sociais.

Paula Conceição, empreendedora

Na avaliação da empreendedora, o formato deve continuar em alta. “Mais do que uma tendência, acredito que ela abriu espaço para uma nova forma de consumir açaí."

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