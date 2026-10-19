AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Bruno Beber Machado

Artigo de Opinião

É diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba
Bruno Beber Machado

O valor de quem escolheu cuidar

Antes de qualquer modelo ou estrutura, está o médico. A pessoa que passou anos se preparando para exercer uma profissão de enorme responsabilidade
Bruno Beber Machado
É diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba

Publicado em 19 de Outubro de 2026 às 17:16

Publicado em 

19 out 2026 às 17:16


Há profissões que exigem conhecimento. Outras, além do conhecimento, exigem a capacidade de lidar diariamente com pessoas, suas histórias, seus medos e suas expectativas. A medicina reúne essas duas dimensões de maneira muito particular.

Ser médico é estudar continuamente, tomar decisões importantes e acompanhar os avanços de uma ciência que não para de evoluir. Mas é também saber ouvir, transmitir segurança em momentos de incerteza e compreender que, por trás de cada diagnóstico, existe uma pessoa que precisa ser acolhida e orientada.

No Dia do Médico, comemorado em 18 de outubro, mais do que celebrar uma profissão, é importante reconhecer a responsabilidade que acompanha essa escolha. O médico está presente em diferentes momentos da vida, desde a prevenção e o acompanhamento de rotina até situações em que uma decisão rápida pode fazer toda a diferença. Em todos eles, conhecimento e humanidade precisam caminhar juntos.

Veja Também 

Rotatória do sistema viário Eldes Scherrer Souza, na Serra

Serra: quando a indústria cresce, a oportunidade atravessa os portões da fábrica

Imagem Edicase Brasil

Menopausa e saúde pulmonar: uma relação que precisa ser mais discutida

Leilão é uma boa forma de investir em imóveis

Leilões de imóveis: o sistema é sólido, os riscos estão nos detalhes

Essa responsabilidade também se reflete na maneira como a medicina é exercida. No modelo cooperativista, o médico ocupa uma posição que vai além da assistência. Como cooperado, participa das decisões e da construção coletiva da organização da qual faz parte. Essa participação aproxima o profissional das discussões sobre os caminhos da saúde e sobre o que pode ser aprimorado na assistência.

O cooperativismo, nesse sentido, traz uma ideia que combina com a própria essência da medicina: ninguém constrói sozinho. O cuidado depende da atuação integrada de diferentes profissionais, da troca de conhecimentos e da disposição para aprender com a experiência do outro.

Antes de qualquer modelo ou estrutura, está o médico. A pessoa que passou anos se preparando para exercer uma profissão de enorme responsabilidade e que continua estudando para oferecer as melhores respostas possíveis a quem nela confia.

Relação entre médico e paciente Divulgação

Reconhecer esse trabalho também é reconhecer seus desafios. A medicina exige atualização constante, dedicação e equilíbrio para lidar com situações que nem sempre têm respostas simples. Exige presença, sobretudo nos momentos em que o paciente mais precisa de alguém capaz de traduzir conhecimento técnico em orientação clara e humana.

Por isso,  minha homenagem vai para todos aqueles que escolheram fazer da medicina um compromisso diário com a vida. Aos que diagnosticam, tratam, previnem, acompanham, orientam e, muitas vezes, simplesmente escutam.

Que possamos valorizar cada vez mais esses profissionais e lembrar que, em meio a toda tecnologia, a cada avanço científico e às transformações na saúde, permanece algo essencial: a relação entre um médico e uma pessoa que precisa de cuidado.

Tópicos Relacionados

Médicos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados