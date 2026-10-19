O valor de quem escolheu cuidar

Há profissões que exigem conhecimento. Outras, além do conhecimento, exigem a capacidade
de lidar diariamente com pessoas, suas histórias, seus medos e suas expectativas. A medicina reúne essas duas dimensões de maneira muito particular.
Ser médico é estudar continuamente, tomar decisões importantes e acompanhar os avanços de uma ciência que não para de evoluir. Mas é também saber ouvir, transmitir segurança em momentos de incerteza e compreender que, por trás de cada diagnóstico, existe uma pessoa que precisa ser acolhida e orientada.
No Dia do Médico, comemorado em 18 de outubro, mais do que celebrar uma profissão, é importante reconhecer a responsabilidade que acompanha essa escolha. O médico está presente em diferentes momentos da vida, desde a prevenção e o acompanhamento de rotina até situações em que uma decisão rápida pode fazer toda a diferença. Em todos eles, conhecimento e humanidade precisam caminhar juntos.
Essa responsabilidade também se reflete na maneira como a medicina é exercida. No modelo cooperativista, o médico ocupa uma posição que vai além da assistência. Como cooperado, participa das decisões e da construção coletiva da organização da qual faz parte. Essa participação aproxima o profissional das discussões sobre os caminhos da saúde e sobre o que pode ser aprimorado na assistência.
O cooperativismo, nesse sentido, traz uma ideia que combina com a própria essência da medicina: ninguém constrói sozinho. O cuidado depende da atuação integrada de diferentes profissionais, da troca de conhecimentos e da disposição para aprender com a experiência do outro.
Antes de qualquer modelo ou estrutura, está o médico. A pessoa que passou anos se preparando para exercer uma profissão de enorme responsabilidade e que continua estudando para oferecer as melhores respostas possíveis a quem nela confia.
Reconhecer esse trabalho também é reconhecer seus desafios. A medicina exige atualização constante, dedicação e equilíbrio para lidar com situações que nem sempre têm respostas simples. Exige presença, sobretudo nos momentos em que o paciente mais precisa de alguém capaz de traduzir conhecimento técnico em orientação clara e humana.
Por isso, minha homenagem vai para todos aqueles que escolheram fazer da medicina um compromisso diário com a vida. Aos que diagnosticam, tratam, previnem, acompanham, orientam e, muitas vezes, simplesmente escutam.
Que possamos valorizar cada vez mais esses profissionais e lembrar que, em meio a toda tecnologia, a cada avanço científico e às transformações na saúde, permanece algo essencial: a relação entre um médico e uma pessoa que precisa de cuidado.