O valor de quem escolheu cuidar





Há profissões que exigem conhecimento. Outras, além do conhecimento, exigem a capacidade de lidar diariamente com pessoas, suas histórias, seus medos e suas expectativas. A medicina reúne essas duas dimensões de maneira muito particular.



Ser médico é estudar continuamente, tomar decisões importantes e acompanhar os avanços de uma ciência que não para de evoluir. Mas é também saber ouvir, transmitir segurança em momentos de incerteza e compreender que, por trás de cada diagnóstico, existe uma pessoa que precisa ser acolhida e orientada.



No Dia do Médico, comemorado em 18 de outubro, mais do que celebrar uma profissão, é importante reconhecer a responsabilidade que acompanha essa escolha. O médico está presente em diferentes momentos da vida, desde a prevenção e o acompanhamento de rotina até situações em que uma decisão rápida pode fazer toda a diferença. Em todos eles, conhecimento e humanidade precisam caminhar juntos.

