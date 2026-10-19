Serra: quando a indústria cresce, a oportunidade atravessa os portões da fábrica

Quando uma indústria anuncia um investimento de centenas de milhões de reais, os primeiros números que chamam atenção são o volume de recursos, a capacidade de produção e os empregos que serão criados. Para quem empreende, porém, há outra pergunta importante: o que começa a mudar ao redor desse investimento?





A Serra tem bons motivos para fazer essa pergunta. Com uma economia marcada pela força da indústria, da logística, do comércio e dos serviços, o município continua recebendo investimentos importantes. Recentemente, uma nova fábrica de aço foi inaugurada na cidade, com aporte de R$ 350 milhões e previsão de 200 empregos diretos.





O dado é relevante por si só, mas também ajuda a enxergar um cenário mais amplo. Novas operações e ampliações geram demandas por transporte, manutenção, tecnologia, alimentação, segurança e serviços especializados. Ao mesmo tempo, novos empregos representam mais renda circulando no comércio e nos serviços.