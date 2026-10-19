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Leonelle Lamas

Artigo de Opinião

É presidente da Associação dos Empresários da Serra (ASES)
Leonelle Lamas

Serra: quando a indústria cresce, a oportunidade atravessa os portões da fábrica

A Serra construiu ao longo dos anos uma economia forte e diversificada. Agora, além de observar o tamanho dos investimentos que chegam, é importante compreender as transformações que eles anunciam
Leonelle Lamas
É presidente da Associação dos Empresários da Serra (ASES)

Publicado em 19 de Outubro de 2026 às 10:00

Publicado em 

19 out 2026 às 10:00

Quando uma indústria anuncia um investimento de centenas de milhões de reais, os primeiros números que chamam atenção são o volume de recursos, a capacidade de produção e os empregos que serão criados. Para quem empreende, porém, há outra pergunta importante: o que começa a mudar ao redor desse investimento?


A Serra tem bons motivos para fazer essa pergunta. Com uma economia marcada pela força da indústria, da logística, do comércio e dos serviços, o município continua recebendo investimentos importantes. Recentemente, uma nova fábrica de aço foi inaugurada na cidade, com aporte de R$ 350 milhões e previsão de 200 empregos diretos.


O dado é relevante por si só, mas também ajuda a enxergar um cenário mais amplo. Novas operações e ampliações geram demandas por transporte, manutenção, tecnologia, alimentação, segurança e serviços especializados. Ao mesmo tempo, novos empregos representam mais renda circulando no comércio e nos serviços.

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E a oportunidade nem sempre estará no setor que recebeu o investimento. Ela pode aparecer em uma empresa que, à primeira vista, não tem qualquer relação com aquela atividade.

Essa percepção é especialmente importante em uma cidade com as características da Serra. 


Temos uma economia diversificada, localização estratégica e proximidade com importantes corredores logísticos e com uma região que concentra novos projetos. São movimentos que podem abrir mercados e criar possibilidades para negócios de diferentes portes e segmentos.

Rotatória do sistema viário Eldes Scherrer Souza, na Serra
Vista da cidade da Serra a partir da Rotatória do Ó, entre Laranjeiras e Civit Vitor Jubini

Nesse cenário, informação também se torna um ativo empresarial. Acompanhar investimentos, entender para onde os diferentes setores estão avançando, identificar novas demandas e ampliar relacionamentos ajuda o empreendedor a antecipar oportunidades.


É também aí que o associativismo empresarial ganha importância. Conectar empresários, promover troca de conhecimento e criar espaços para novas relações de negócios contribui para que mais empresas estejam próximas das oportunidades que surgem.


A Serra construiu ao longo dos anos uma economia forte e diversificada. Agora, além de observar o tamanho dos investimentos que chegam, é importante compreender as transformações que eles anunciam.


Porque uma nova fábrica nunca é apenas uma nova fábrica. Para quem empreende, saber ler os movimentos da economia e perceber o que vem junto com eles também é uma forma de se preparar para crescer.

 

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