Leilões de imóveis: o sistema é sólido, os riscos estão nos detalhes

O mais grave é a ocupação. A maioria dos imóveis é vendida com o morador dentro. A lei garante ao comprador uma ordem judicial de desocupação em 60 dias, mas recursos e pedidos de mais prazo podem arrastar a disputa por meses.





Nesse período, o comprador paga condomínio, IPTU e advogado de um imóvel que não pode usar. A lei prevê que o antigo dono pague 1% do valor do imóvel por mês de ocupação, mas esse dinheiro raramente é recebido.





Depois, as dívidas. Condomínio e IPTU atrasados acompanham o imóvel, e não a pessoa que deixou de pagá-los, e muitos editais transferem essa conta a quem arremata. Há também o risco de anulação: se o devedor não foi intimado corretamente ou não foi avisado das datas dos leilões, a venda pode ser desfeita na Justiça, prendendo imóvel e dinheiro por anos.





E, até o segundo leilão, o antigo dono pode recomprar o imóvel com prioridade. Como a venda é feita "no estado em que se encontra", construções irregulares e penhoras passam ao comprador.





Há, ainda, a matemática. Somados comissão do leiloeiro (em regra, 5%), imposto de transmissão, cartório, dívidas, desocupação e reforma, um imóvel de R$ 500 mil arrematado por R$ 300 mil passa a custar perto de R$ 380 mil. Com desconto de 20%, a mesma operação dá prejuízo na revenda. Para quem investe, descontos abaixo de 30% raramente compensam.





E o tempo joga contra. O edital sai poucos dias antes do leilão, o pagamento vence em prazo curto e a desistência custa multa e a perda da comissão.