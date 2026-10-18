Menopausa e saúde pulmonar: uma relação que precisa ser mais discutida

Quando falamos sobre menopausa, é natural que as primeiras preocupações estejam relacionadas às ondas de calor, às alterações de humor e às mudanças no sono. No entanto, existe um aspecto dessa fase da vida que ainda recebe pouca atenção: os possíveis impactos sobre a saúde dos pulmões.
Como pneumologista, considero fundamental ampliar essa discussão. Durante muito tempo, a saúde da mulher na menopausa foi abordada principalmente sob a perspectiva hormonal, ginecológica e cardiovascular. Mas as transformações desse período podem alcançar outros sistemas do organismo, incluindo o respiratório.
Um estudo publicado em 2016 no American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, com dados de 1.438 mulheres, identificou que a transição menopausal e a pós-menopausa estão associadas a uma redução mais acelerada da função pulmonar, mesmo após ajustes para fatores como idade, peso e tabagismo.
Os pesquisadores observaram que a perda anual da capacidade vital forçada, medida que representa o volume de ar que conseguimos expirar após uma inspiração profunda, foi aproximadamente 10 mililitros maior durante a transição menopausal e 12,5 mililitros maior na pós-menopausa, em comparação com mulheres que ainda menstruavam regularmente.
Embora pareçam pequenas, essas diferenças podem ganhar importância quando observadas ao longo dos anos. Sabemos que o envelhecimento naturalmente reduz a capacidade respiratória, mas as evidências sugerem que a menopausa pode estar associada a uma aceleração desse processo.
Outra pesquisa, realizada com 2.322 mulheres do norte da Europa, encontrou associação entre a menopausa e uma maior probabilidade de surgimento de asma. Esses resultados não significam que todas as mulheres desenvolverão problemas pulmonares, mas reforçam a necessidade de atenção à saúde respiratória nessa fase.
Na prática clínica, uma das questões que mais me preocupam é a tendência de atribuir determinados sintomas simplesmente ao envelhecimento. Sentir falta de ar ao subir escadas, apresentar chiado no peito ou desenvolver tosse persistente não deve ser considerado algo normal da idade sem uma avaliação adequada.
Isso não significa que toda mulher na menopausa precise realizar exames pulmonares. A investigação deve ser individualizada, considerando sintomas, histórico de tabagismo, doenças respiratórias e exposição a poluentes. Quando indicada, a espirometria pode ajudar a identificar alterações na função pulmonar.
Neste 18 de outubro, Dia Mundial da Menopausa, precisamos ampliar o debate sobre o cuidado integral com a saúde feminina. A menopausa é uma etapa natural da vida, mas isso não significa que todas as mudanças percebidas nesse período devam ser aceitas sem questionamento.
Envelhecer é inevitável. Ignorar sinais que podem comprometer a qualidade de vida não deveria ser.