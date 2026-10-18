Menopausa e saúde pulmonar: uma relação que precisa ser mais discutida

Quando falamos sobre menopausa, é natural que as primeiras preocupações estejam relacionadas às ondas de calor, às alterações de humor e às mudanças no sono. No entanto, existe um aspecto dessa fase da vida que ainda recebe pouca atenção: os possíveis impactos sobre a saúde dos pulmões.





Como pneumologista, considero fundamental ampliar essa discussão. Durante muito tempo, a saúde da mulher na menopausa foi abordada principalmente sob a perspectiva hormonal, ginecológica e cardiovascular. Mas as transformações desse período podem alcançar outros sistemas do organismo, incluindo o respiratório.





Um estudo publicado em 2016 no American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, com dados de 1.438 mulheres, identificou que a transição menopausal e a pós-menopausa estão associadas a uma redução mais acelerada da função pulmonar, mesmo após ajustes para fatores como idade, peso e tabagismo.