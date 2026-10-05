Transição para a menopausa: o que acontece com o corpo durante essa fase?

Segundo o ginecologista endócrino Dr. Igor Trotte, a redução progressiva da produção de estrogênio ajuda a explicar por que os efeitos vão muito além do sistema reprodutivo. “O estrogênio atua em diferentes tecidos e sistemas. Por isso, quando seus níveis diminuem, a mulher pode perceber mudanças que aparentemente não têm relação com a menopausa, como piora do sono, alterações na distribuição da gordura corporal, redução da massa muscular e mudanças no desejo sexual”, explica.