O que é a Síndrome Geniturinária da Menopausa? Entenda as causas e como tratar

O "outono do corpo", descrevem popularmente. A vulva muda de tom, geralmente tornando-se mais escura, e fica mais fina, seca e frágil. As fronteiras do trato urinário se reconfiguram e dizer ter a "bexiga caída" passa a ser comum. Antes silenciosas e obedientes, a uretra e bexiga passam a emitir sinais de urgência — se não correr pro banheiro na hora, a perda involuntária de urina é certa. Esses incômodos do dia a dia são sintomas da Síndrome Geniturinária da Menopausa (SGM).





A apresentadora Fernanda Lima já compartilhou o diagnóstico e os impactos da SGM. Através de seu podcast Zen Vergonha e de entrevistas como ao programa Fantástico, ela revelou como a queda drástica de estrogênio transformou seu corpo e afetou diretamente sua libido e seu casamento com Rodrigo Hilbert.





"Quando percebi que estava entrando na menopausa, fiquei completamente em pânico. Comecei a criar fantasmas na minha cabeça com tudo aquilo que a gente cresceu ouvindo", disse.





Com sintomas associados a síndromes como a geniturinária, a jornalista decidiu falar sobre o tema justamente para compartilhar esse processo de descoberta. Depoimentos de figuras públicas como essas têm ajudado a quebrar o silêncio em torno de uma fase natural da vida da mulher: o climatério e a menopausa.





Os efeitos da queda hormonal vão muito além das famosas ondas de calor, atingindo profundamente a saúde íntima e urinária. É justamente aqui que se manifesta a SGM.