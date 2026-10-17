A corrida do quarto trimestre: por que outubro define o futuro fiscal do seu negócio

Há um erro recorrente no calendário corporativo que se repete com precisão quase matemática: deixar a reflexão sobre o regime tributário e o orçamento estratégico para a segunda quinzena de dezembro ou, pior, para o início de janeiro.
Em um ambiente fiscal complexo e dinâmico como o brasileiro, esperar o ano virar para decidir como pagar impostos é o equivalente a pilotar um navio olhando apenas para a esteira deixada para trás, em vez de monitorar atentamente as águas logo à frente.
Outubro marca a abertura do quarto trimestre (Q4). Para além de inaugurar a contagem regressiva para o encerramento do exercício anual, este é o momento exato em que os dados acumulados dos primeiros nove meses já formam uma base estatística robusta e representativa.
É quando deixamos o campo das suposições e passamos a enxergar com clareza: quais produtos ou serviços sustentaram a margem operacional? Quais custos fugiram da curva orçada? O faturamento projetado no início do ano se confirmou ou o modelo de negócio mudou de patamar?
Definir o regime tributário — Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real — não é uma escolha meramente burocrática, mas uma das maiores decisões da liderança executiva. Uma organização que enfrentou oscilações em suas margens ou aumentos expressivos de custos pode estar recolhendo tributos em excesso no Lucro Presumido, quando a transição para o Lucro Real geraria uma economia de caixa imediata e consistente.
Da mesma forma, empresas que operam no teto do Simples Nacional costumam sofrer entraves comerciais em negociações B2B, em função de restrições na transferência de créditos tributários aos seus clientes corporativos.
A esse cenário soma-se o processo de regulamentação da reforma tributária sobre o consumo. No Espírito Santo, companhias precisam acompanhar com extremo rigor técnico os impactos sobre incentivos consolidados e regimes de competitividade regional, como o Compete-ES e o Invest-ES. Preservar margens em momentos de reconfiguração legislativa exige antecipação analítica, método estruturado e visão de futuro, e não decisões tomadas no atropelo dos últimos dias úteis do ano.
Enfatizamos que a contabilidade moderna deixou de ser mera emissora de guias para se consolidar como o verdadeiro radar de bordo da gestão. Hoje, com Business Intelligence e cruzamento preditivo de dados fiscais, é possível modelar cenários complexos antes de qualquer enquadramento formal.
Conseguimos medir com exatidão se é hora de abrir uma nova unidade, reorganizar a logística ou ajustar a precificação para otimizar créditos tributários acumulados.
O planejamento eficaz não busca atalhos perigosos, mas segurança jurídica plena, liquidez e sustentabilidade corporativa a longo prazo. Se a meta é iniciar o próximo ciclo com fôlego para crescer, o trabalho começa agora. Em outubro, o tempo corre a favor de quem decide com estratégia.