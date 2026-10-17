A corrida do quarto trimestre: por que outubro define o futuro fiscal do seu negócio

Há um erro recorrente no calendário corporativo que se repete com precisão quase matemática: deixar a reflexão sobre o regime tributário e o orçamento estratégico para a segunda quinzena de dezembro ou, pior, para o início de janeiro.





Em um ambiente fiscal complexo e dinâmico como o brasileiro, esperar o ano virar para decidir como pagar impostos é o equivalente a pilotar um navio olhando apenas para a esteira deixada para trás, em vez de monitorar atentamente as águas logo à frente.

Outubro marca a abertura do quarto trimestre (Q4). Para além de inaugurar a contagem regressiva para o encerramento do exercício anual, este é o momento exato em que os dados acumulados dos primeiros nove meses já formam uma base estatística robusta e representativa.