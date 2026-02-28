Sávio Bertochi Caçador
É economista, doutor em Economia pela Ufes, professor e consultor

Lucro presumido e a reforma: o fim da zona de conforto?

A partir de 2027, quando a CBS federal se estabelecer, as empresas terão de encarar a verdade dos números. A saída será estratégica: o empresário terá de simular se a manutenção da simplicidade na apuração do lucro ainda compensa o aumento da carga no consumo

Vitória
Publicado em 28/02/2026 às 04h00


