Lei de crimes contra a ordem tributária: é hora de atualizar o passado

Mas essa modernização tem de ser feita com cautela: priorizar meios administrativos, fiscais e regulatórios antes de expandir o alcance penal evitará riscos de insegurança jurídica e de criminalização excessiva.



Enquanto isso, atualmente, na prática, a Lei 8.137/1990 tem sido mais utilizada em operações voltadas ao combate à sonegação e às fraudes tributárias. Grandes investigações e ações fiscais mostram que, no cotidiano, o instrumento penal tende a ser acionado especialmente para perseguir esquemas de fraude fiscal como instrumento de coação ao devedor de tributos.





Essa ênfase contribui para uma percepção pública de que a lei é, sobretudo, ferramenta contra crimes tributários — ainda que também exista previsão penal para condutas que lesam consumidores.



Neste aspecto, o que se vê na prática quanto aos delitos consumeristas, ao contrário do tratamento expendido aos crimes fiscais, é um verdadeiro desvirtuamento da política criminal, onde, frequentemente, gerentes de mercados e mercadinhos, pessoas que estão ali cumprindo seu contrato trabalhista, são presos após fiscalização administrativa, em razão de mercadorias com data de validade vencida.



O desafio atual que põe em evidência a defasagem do dispositivo é o das operações digitais e das criptomoedas: investigações recentes apontaram o uso de criptoativos como meio para movimentar recursos e ocultar operações ilícitas, o que obriga autoridades a atualizar técnicas de investigação e cooperação internacional.





A Receita Federal, por exemplo, já divulgou operações e ferramentas dirigidas a identificar fraudes envolvendo moedas digitais, mostrando que a fiscalização está se adaptando, mas que o arcabouço legal às vezes fica atrás das práticas econômicas.

