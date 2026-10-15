O significado de ser um defensor público

Uma terça-feira como qualquer outra: assim começou meu dia cheio de compromissos e obrigações. Naquele dia, estava programada minha atuação em cinco audiências da vara de Família da Comarca de Colatina, atuando em favor de pessoas vulneráveis que são assistidas pela Defensoria Pública.
Tudo corria dentro da normalidade até a quarta audiência, que se tratava de uma ação de alimentos em que o pai estava detido no sistema carcerário do Estado. Chegou a mãe, autora da ação, representada por um advogado particular, e eu estava esperando o pai chegar escoltado pelos policiais penais que o trouxeram do presídio. Era uma audiência simples, em que a mãe, representando o filho, buscava receber 20% do salário mínimo do pai para ajudar no sustento do filho deles.
Contudo, antes de começar a audiência, o pai me procura e fala: “Doutor, eu não deveria estar preso. Fiz uma audiência dois meses atrás na vara criminal e o juiz me deu alvará de soltura, mas ele nunca foi cumprido”.
Ouvi aquilo e falei: “Ok, anotei seu nome e vou dar uma pesquisada. Agora vamos focar esta audiência de alimentos”. Terminada a audiência, o pai foi embora escoltado e disse: “Doutor, me ajuda, só a Defensoria Pública pode me tirar de lá”.
Finalizadas as audiências do dia, aquela frase final do pai pedindo ajuda martelava na minha cabeça. Saí dali e fui na Vara de Execução Penal, que era no corredor ao lado. Pedi a ficha do preso e, ao recebê-la, verifiquei que ele falou a verdade, pois lá constava o alvará de soltura.
Tirei uma cópia do alvará e fui até o presídio, localizado uns 20 quilômetros dali. Lá chegando, me identifiquei como defensor público e pedi para falar com o diretor do presídio. Quinze minutos depois, ele veio ao meu encontro, contei o ocorrido e mostrei o alvará de soltura.
O diretor pediu para sua equipe verificar a situação e constatou que aquele alvará não tinha chegado ao profissional responsável por fazer o procedimento de soltura dos presos; provavelmente alguém o perdeu ou deliberadamente não o entregou. Fato é que realmente o pai estava preso equivocadamente e deveria ser liberado, mas como estava tarde, eram umas 18 horas, isso somente poderia ser feito no dia seguinte.
Deixei o presídio com o sentimento de dever cumprido e fui para minha casa fazer as atividades que ainda precisava fazer no dia.
No dia seguinte estava normalmente trabalhando no núcleo da Defensoria Pública quando entra aquele pai com uma cacho de banana maduras, me entrega e diz: “Muito obrigado, eu vou rezar para sempre pelo bem do senhor”. Nos abraçamos e ele foi embora.
Naquele dia eu entendi o significado de ser defensor público.