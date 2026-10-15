AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Raphael Rangel

Artigo de Opinião

É presidente da Associação dos Defensores Públicos do Espírito Santo
Raphael Rangel

O significado de ser um defensor público

Deixei o presídio com o sentimento de dever cumprido e fui para minha casa fazer as atividades que ainda precisava fazer no dia
Raphael Rangel
É presidente da Associação dos Defensores Públicos do Espírito Santo

Publicado em 15 de Outubro de 2026 às 14:00

Publicado em 

15 out 2026 às 14:00

Uma terça-feira como qualquer outra: assim começou meu dia cheio de compromissos e obrigações. Naquele dia, estava programada minha atuação em cinco audiências da vara de Família da Comarca de Colatina, atuando em favor de pessoas vulneráveis que são assistidas pela Defensoria Pública.


Tudo corria dentro da normalidade até a quarta audiência, que se tratava de uma ação de alimentos em que o pai estava detido no sistema carcerário do Estado. Chegou a mãe, autora da ação, representada por um advogado particular, e eu estava esperando o pai chegar escoltado pelos policiais penais que o trouxeram do presídio. Era uma audiência simples, em que a mãe, representando o filho, buscava receber 20% do salário mínimo do pai para ajudar no sustento do filho deles.


Contudo, antes de começar a audiência, o pai me procura e fala: “Doutor, eu não deveria estar preso. Fiz uma audiência dois meses atrás na vara criminal e o juiz me deu alvará de soltura, mas ele nunca foi cumprido”.

Veja Também 

Imagem de destaque

Emendas impositivas correm o risco de ser uma fonte crônica de descontrole fiscal

Parte da nova orla do Canal de Camburi, na Praia do Canto, foi inaugurada

Vitória lança uma nova geração de concessões

O câncer de mama é a doença oncológica mais comum nas mulheres (Imagem: AYO Production | Shutterstock)

Cuidar da saúde da mulher é olhar para além da doença

Ouvi aquilo e falei: “Ok, anotei seu nome e vou dar uma pesquisada. Agora vamos focar esta audiência de alimentos”. Terminada a audiência, o pai foi embora escoltado e disse: “Doutor, me ajuda, só a Defensoria Pública pode me tirar de lá”.


Finalizadas as audiências do dia, aquela frase final do pai pedindo ajuda martelava na minha cabeça. Saí dali e fui na Vara de Execução Penal, que era no corredor ao lado. Pedi a ficha do preso e, ao recebê-la, verifiquei que ele falou a verdade, pois lá constava o alvará de soltura.  


Tirei uma cópia do alvará e fui até o presídio, localizado uns 20 quilômetros dali. Lá chegando, me identifiquei como defensor público e pedi para falar com o diretor do presídio. Quinze minutos depois, ele veio ao meu encontro, contei o ocorrido e mostrei o alvará de soltura.

Sede da Defensoria Pública estadual
Defensoria Pública do Espírito Santo  Divulgação/Defensoria Pública

O diretor pediu para sua equipe verificar a situação e constatou que aquele alvará não tinha chegado ao profissional responsável por fazer o procedimento de soltura dos presos; provavelmente alguém o perdeu ou deliberadamente não o entregou. Fato é que realmente o pai estava preso equivocadamente e deveria ser liberado, mas como estava tarde, eram umas 18 horas, isso somente poderia ser feito no dia seguinte.


Deixei o presídio com o sentimento de dever cumprido e fui para minha casa fazer as atividades que ainda precisava fazer no dia.


No dia seguinte estava normalmente trabalhando no núcleo da Defensoria Pública quando entra aquele pai com uma cacho de banana maduras, me entrega e diz: “Muito obrigado, eu vou rezar para sempre pelo bem do senhor”. Nos abraçamos e ele foi embora.


Naquele dia eu entendi o significado de ser defensor público.

Tópicos Relacionados

Defensoria Pública do ES Justiça
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados