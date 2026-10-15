O significado de ser um defensor público

Uma terça-feira como qualquer outra: assim começou meu dia cheio de compromissos e obrigações. Naquele dia, estava programada minha atuação em cinco audiências da vara de Família da Comarca de Colatina, atuando em favor de pessoas vulneráveis que são assistidas pela Defensoria Pública.





Tudo corria dentro da normalidade até a quarta audiência, que se tratava de uma ação de alimentos em que o pai estava detido no sistema carcerário do Estado. Chegou a mãe, autora da ação, representada por um advogado particular, e eu estava esperando o pai chegar escoltado pelos policiais penais que o trouxeram do presídio. Era uma audiência simples, em que a mãe, representando o filho, buscava receber 20% do salário mínimo do pai para ajudar no sustento do filho deles.





Contudo, antes de começar a audiência, o pai me procura e fala: “Doutor, eu não deveria estar preso. Fiz uma audiência dois meses atrás na vara criminal e o juiz me deu alvará de soltura, mas ele nunca foi cumprido”.