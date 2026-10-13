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Marcio Almeida

Artigo de Opinião

É CEO da Bluzz Saúde
Marcio Almeida

Cuidar da saúde da mulher é olhar para além da doença

Cuidar da saúde da mulher é compreender que prevenção não significa apenas evitar uma doença
Marcio Almeida
É CEO da Bluzz Saúde

Publicado em 13 de Outubro de 2026 às 17:22

Publicado em 

13 out 2026 às 17:22
Outubro chega todos os anos trazendo uma lembrança importante: cuidar da saúde da mulher precisa fazer parte da rotina, e não apenas de um período específico do calendário.

O Outubro Rosa ganhou força justamente por colocar em evidência a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, mas a reflexão que esse movimento provoca vai muito além da doença. Falar sobre saúde da mulher é falar sobre acompanhamento, informação, prevenção e qualidade de vida em todas as fases da vida.

O câncer de mama continua sendo um dos principais desafios da saúde feminina. No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima 73.610 novos casos para cada ano do triênio 2023 a 2025. Diante de números como esses, não podemos tratar a prevenção como uma ação pontual. 

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É fundamental que cada mulher conheça seu próprio corpo, mantenha consultas de acompanhamento e converse com profissionais de saúde sobre os exames indicados para sua idade, histórico familiar e fatores de risco.

Mas existe um ponto que considero ainda mais importante: não podemos resumir a saúde da mulher ao câncer de mama. A mulher passa por diferentes momentos ao longo da vida, e cada um deles traz necessidades específicas. Adolescência, vida reprodutiva, gestação, pós-parto, climatério e envelhecimento exigem atenção e acompanhamento adequados.

Na prática médica, vemos como o cuidado contínuo pode fazer diferença. Uma consulta não deve acontecer apenas quando existe um sintoma. Ela também é uma oportunidade para identificar fatores de risco, atualizar exames, orientar hábitos de vida, acompanhar aspectos emocionais e construir, junto com a paciente, estratégias para preservar sua saúde ao longo do tempo.

Essa visão é especialmente importante quando falamos de doenças crônicas e condições que podem evoluir silenciosamente. Hipertensão, diabetes, obesidade, alterações cardiovasculares e alguns tipos de câncer podem ter seu impacto reduzido quando fatores de risco são identificados precocemente. 

Alimentação equilibrada, atividade física, sono adequado, controle do estresse e acompanhamento médico não são recomendações isoladas. São partes de uma mesma estratégia de cuidado.

Também precisamos falar sobre saúde mental. A mulher frequentemente acumula diferentes responsabilidades, conciliando trabalho, família, maternidade e vida pessoal. Cuidar de si, portanto, não deve ser visto como luxo ou egoísmo. É uma necessidade de saúde.
Campanha Outubro Rosa contra o câncer de mama Shutterstock/Divulgação

O Outubro Rosa tem o mérito de criar uma grande mobilização social em torno de um tema essencial. Mas o verdadeiro resultado desse movimento acontece quando a conscientização permanece depois que outubro termina. A prevenção precisa ocupar espaço na agenda, assim como ocupam as responsabilidades profissionais, familiares e pessoais.

Cuidar da saúde da mulher é compreender que prevenção não significa apenas evitar uma doença. Significa acompanhar, antecipar necessidades, identificar riscos e oferecer condições para que cada mulher viva mais e melhor.

Como médico, acredito que esse é um dos grandes desafios da saúde contemporânea: deixar de agir somente quando o problema aparece e construir uma cultura de cuidado contínuo. O Outubro Rosa nos convida a começar essa conversa. Que ela continue durante todo o ano.

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