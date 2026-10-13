Cuidar da saúde da mulher é olhar para além da doença

O câncer de mama continua sendo um dos principais desafios da saúde feminina. No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima 73.610 novos casos para cada ano do triênio 2023 a 2025. Diante de números como esses, não podemos tratar a prevenção como uma ação pontual.
Mas existe um ponto que considero ainda mais importante: não podemos resumir a saúde da mulher ao câncer de mama. A mulher passa por diferentes momentos ao longo da vida, e cada um deles traz necessidades específicas. Adolescência, vida reprodutiva, gestação, pós-parto, climatério e envelhecimento exigem atenção e acompanhamento adequados.
Na prática médica, vemos como o cuidado contínuo pode fazer diferença. Uma consulta não deve acontecer apenas quando existe um sintoma. Ela também é uma oportunidade para identificar fatores de risco, atualizar exames, orientar hábitos de vida, acompanhar aspectos emocionais e construir, junto com a paciente, estratégias para preservar sua saúde ao longo do tempo.
Essa visão é especialmente importante quando falamos de doenças crônicas e condições que podem evoluir silenciosamente. Hipertensão, diabetes, obesidade, alterações cardiovasculares e alguns tipos de câncer podem ter seu impacto reduzido quando fatores de risco são identificados precocemente.
Também precisamos falar sobre saúde mental. A mulher frequentemente acumula diferentes responsabilidades, conciliando trabalho, família, maternidade e vida pessoal. Cuidar de si, portanto, não deve ser visto como luxo ou egoísmo. É uma necessidade de saúde.
O Outubro Rosa tem o mérito de criar uma grande mobilização social em torno de um tema essencial. Mas o verdadeiro resultado desse movimento acontece quando a conscientização permanece depois que outubro termina. A prevenção precisa ocupar espaço na agenda, assim como ocupam as responsabilidades profissionais, familiares e pessoais.
Cuidar da saúde da mulher é compreender que prevenção não significa apenas evitar uma doença. Significa acompanhar, antecipar necessidades, identificar riscos e oferecer condições para que cada mulher viva mais e melhor.
Como médico, acredito que esse é um dos grandes desafios da saúde contemporânea: deixar de agir somente quando o problema aparece e construir uma cultura de cuidado contínuo. O Outubro Rosa nos convida a começar essa conversa. Que ela continue durante todo o ano.