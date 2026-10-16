Reforma tributária: o próximo presidente pode mudá-la?

Em meio ao debate eleitoral, a reforma tributária voltou ao centro das discussões. De um lado, fala-se em preservar sua implementação. De outro, em rever pontos importantes do modelo. Para as empresas, porém, existe uma pergunta anterior às propostas dos candidatos: até onde o próximo Presidente da República realmente poderá mudar a reforma?





A resposta exige alguma cautela. Nem tudo pode ser alterado por decisão presidencial. A estrutura central da reforma foi inserida diretamente na Constituição pela Emenda Constitucional n.º 132/2023. Nela estão as bases do IBS, da CBS, do Imposto Seletivo e da transição que levará à extinção de tributos como ICMS e ISS.





A reforma não pode ser simplesmente revogada por decreto ou medida provisória. Qualquer mudança no que está previsto na Constituição exige outra emenda constitucional, aprovada em dois turnos por três quintos dos deputados e dos senadores.