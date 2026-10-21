Enem 2026: saiba como se dar bem nas provas de Linguagens, Redação e Ciências Humanas

Menos memorização, mais interpretação e conhecimento. É isso que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será realizado nos dias 8 e 15 de novembro, tem exigido dos estudantes. No total, a prova conta com 180 questões e uma redação e por isso, ter uma boa estratégia é essencial para alcançar o melhor resultado possível.
Para ajudar os candidatos a se prepararem, o primeiro episódio do EstúdioCast especial Enem reuniu três professores do Colégio Sagrado Coração de Maria: Lucas Pereira Campos, coordenador de Geografia, André Luiz Gatti Bezerra, coordenador de História, e Heitor da Silva Campos Junior, coordenador da área de Linguagens e professor de Redação.
Essas áreas correspondem ao primeiro dia de Enem, que será realizado no dia 8 de novembro. Os alunos terão cinco horas e 30 minutos para responder 90 questões e produzir uma redação.
O professor Lucas destaca que a avaliação de Geografia vai além da decoreba de dados pontuais: o objetivo central é compreender as dinâmicas socioespaciais e suas causalidades. Para isso, ele orienta dois passos fundamentais: identificar com precisão o verbo de comando da questão e realizar uma leitura crítica dos textos e dos elementos visuais, como mapas, gráficos e charges que muitas vezes trazem a resposta implícita no próprio suporte.
“Entre os temas de destaque estão agropecuária, meio ambiente, eventos extremos, energia e transição energética, globalização e geopolítica”, conta.
Já em História, André destaca que as questões partem de documentos, charges, fotografias e reportagens. O caminho, segundo ele, é analisar autoria, contexto de produção, público e ponto de vista de cada fonte.
“Brasil colonial, Primeira República, Era Vargas, ditadura civil-militar e escravidão e abolição estão entre os assuntos prioritários”, destaca André. Entretanto, a frequência em provas anteriores não garante a presença de um tema na edição seguinte.
Por fim, em Linguagens, Heitor afirma que a prova se baseia na interpretação de textos e no uso prático da comunicação, com destaque para gêneros textuais, variação linguística e funções da linguagem.
Para ele, a melhor estratégia é fazer o maior número possível de questões de anos anteriores. Na redação, o professor orienta decifrar a frase-tema, ler a coletânea, montar um projeto de texto (repertório, tese, argumentos e solução), fazer o rascunho, passar a limpo e revisar. Ele alerta ainda para o uso de repertório produtivo, em vez do "repertório de bolso".
“Alguns dos temas possíveis para este ano na Redação são a micro mobilidade urbana, segurança digital de crianças e adolescentes, dependência em jogos eletrônicos, transição energética e endividamento jovem”, pontua Heitor.
Em 2026, o Colégio Sagrado Coração de Maria conquistou o 1º lugar no Enem - Espírito Santo, entre as escolas com até 30 estudantes na turma da 3ª série. Em 2023 e 2024, o colégio ocupou o 1º lugar geral do Espírito Santo, com as melhores notas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Assista ao episódio completo para saber mais!