Quaest: 47% desaprovam governo Lula, enquanto 46% aprovam gestão do presidente

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (21) mostra que 47% dos eleitores desaprovam o governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ante 46% que o aprovam. Na comparação com levantamento anterior, de 14 de outubro, a desaprovação oscilou 1 ponto para baixo (era de 48%), enquanto a aprovação fez o caminho inverso e oscilou um ponto para cima (era de 45%).