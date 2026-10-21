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Eleições 2026

Quaest: 47% desaprovam governo Lula, enquanto 46% aprovam gestão do presidente

Foram ouvidos 2.154 eleitores em todo o território nacional; margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos

Publicado em 21 de Outubro de 2026 às 11:34

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

21 out 2026 às 11:34

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (21) mostra que 47% dos eleitores desaprovam o governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ante 46% que o aprovam. Na comparação com levantamento anterior, de 14 de outubro, a desaprovação oscilou 1 ponto para baixo (era de 48%), enquanto a aprovação fez o caminho inverso e oscilou um ponto para cima (era de 45%).

Outros 7% não souberam ou não quiseram responder, nas duas ocasiões.

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva Ricardo Stuckert
Metodologia

A Quaest entrevistou 2.154 pessoas com 16 anos ou mais, entre os dias 17 e 20 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08535/2026.

O período de coleta da pesquisa capta a aprovação do fim da escada 6x1, promulgada pelo Congresso Nacional no dia 16 de outubro. Além disso, também capta parcialmente os efeitos do debate do último domingo, 18.

Avaliação da gestão

O instituto também questionou os eleitores sobre a avaliação da gestão de Lula. Entre os respondentes, 38% avaliam o governo de forma negativa - ante 40% na pesquisa anterior.

A avaliação positiva se manteve em 34% e a avaliação regular oscilou de 24% para 26%.

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