Quaest: 47% desaprovam governo Lula, enquanto 46% aprovam gestão do presidente

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (21) mostra que 47% dos eleitores desaprovam o governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ante 46% que o aprovam. Na comparação com levantamento anterior, de 14 de outubro, a desaprovação oscilou 1 ponto para baixo (era de 48%), enquanto a aprovação fez o caminho inverso e oscilou um ponto para cima (era de 45%).
Outros 7% não souberam ou não quiseram responder, nas duas ocasiões.
A Quaest entrevistou 2.154 pessoas com 16 anos ou mais, entre os dias 17 e 20 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08535/2026.
O período de coleta da pesquisa capta a aprovação do fim da escada 6x1, promulgada pelo Congresso Nacional no dia 16 de outubro. Além disso, também capta parcialmente os efeitos do debate do último domingo, 18.
O instituto também questionou os eleitores sobre a avaliação da gestão de Lula. Entre os respondentes, 38% avaliam o governo de forma negativa - ante 40% na pesquisa anterior.
A avaliação positiva se manteve em 34% e a avaliação regular oscilou de 24% para 26%.
Leia mais sobre Eleições 2026