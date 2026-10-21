Quaest: Flávio Bolsonaro marca 45%, e Lula tem 44% no 2º turno

Apesar da desvantagem nas urnas, Lula ultrapassou Flávio Bolsonaro em popularidade digital após o primeiro turno, segundo o IPD (Índice de Popularidade Digital), desenvolvido pela Quaest, e manteve a liderança após o debate promovido pela Band no domingo (18), marcado por acusações de corrupção e menções a familiares.





O petista cobrou do adversário explicações sobre o dinheiro pedido ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, para "Dark Horse", filme sobre Jair Bolsonaro, enquanto o postulante do PL questionou o rival sobre investigações contra Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente, levando Lula a formalizar na terça-feira (20) a proposta de abrir seus sigilos bancário, fiscal e telefônico e os de sua família se Flávio fizer o mesmo.





A reta final da campanha eleitoral também é marcada pela diferença no tratamento dado pela Meta, empresa de tecnologia americana dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, aos candidatos.





Na manhã última quarta-feira (14), como mostrou a coluna Mônica Bergamo, a Meta AI, ferramenta de inteligência artificial da big tech, se recusava a criar imagens relacionadas a Lula, mas atendia às solicitações de gerar materiais de Flávio. A empresa tomou medidas, mas o chatbot continuou a responder aos pedidos à tarde e cessou a produção de materiais de ambos apenas no início da noite.