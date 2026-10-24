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Como lavar roupas de academia e evitar mau cheiro mesmo depois da lavagem

Suor, tecido tecnológico e secagem inadequada estão entre os fatores que podem fazer o odor persistir nas peças
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Outubro de 2026 às 08:00

Como lavar roupas de academia e evitar mau cheiro mesmo depois da lavagem
Como lavar roupas de academia e evitar mau cheiro mesmo depois da lavagem Shutterstock

Roupas usadas para atividades físicas exigem cuidados diferentes das peças do dia a dia. Leggings, camisetas, tops, shorts e meias entram em contato direto com o suor e, geralmente, são confeccionados com tecidos tecnológicos desenvolvidos para facilitar a transpiração e proporcionar maior conforto durante os exercícios. Quando a higienização não é feita corretamente, porém, resíduos de suor, oleosidade e microrganismos podem permanecer nas fibras e fazer com que o mau cheiro volte mesmo depois da lavagem.


Outro fator que merece atenção é o intervalo entre o treino e a lavagem. Deixar a roupa suada dentro da mochila, do cesto ou até mesmo da máquina por algumas horas cria um ambiente favorável à proliferação de microrganismos responsáveis pelo odor. Além disso, excesso de produto, uso inadequado de amaciante, pouca ventilação durante a secagem e armazenamento antes que a peça esteja completamente seca também podem comprometer o resultado.


“Nas roupas de academia, não basta apenas retirar a sujeira visível. É importante cuidar de todo o processo, desde o momento em que a peça sai do corpo até a forma como ela é lavada, seca e guardada. O suor e a oleosidade podem ficar retidos nas fibras, principalmente quando a roupa permanece úmida por muito tempo. Por isso, alguns hábitos simples fazem diferença para manter as peças limpas e sem odores persistentes”, explica Nerivânia Alves, treinadora da OMO Lavanderia.


Nerivânia lembra que um dos erros mais comuns é tentar resolver o mau cheiro apenas aumentando a quantidade de sabão ou perfume na lavagem. O resultado depende de uma combinação de fatores: retirar a roupa da bolsa rapidamente, fazer a higienização adequada, garantir um bom enxágue e permitir que a peça seque completamente antes de ser guardada. “Quando esses cuidados entram na rotina, fica mais fácil preservar tanto a higiene quanto as características dos tecidos esportivos”, orienta Nerivânia.


Confira dez cuidados recomendados pela OMO Lavanderia para aumentar a durabilidade das roupas esportivas e evitar que o mau cheiro permaneça mesmo após a lavagem:

1 - Não deixe a roupa suada acumulada

Assim que terminar o treino, retire as peças da mochila ou da bolsa e evite deixá-las amassadas e úmidas dentro de ambientes fechados. Se não for possível lavá-las imediatamente, coloque-as para arejar em um local seco e ventilado. Guardar a roupa molhada favorece a proliferação de microrganismos e intensifica o odor.

2 - Separe as roupas de academia das demais peças

Sempre que possível, lave as roupas esportivas separadamente ou evite misturá-las com peças que exigem cuidados diferentes. A separação também ajuda a controlar a quantidade de roupas na máquina, permitindo que água e produto circulem melhor entre as peças.

3 - Observe a etiqueta antes da lavagem

Tecidos tecnológicos podem ter diferentes composições e necessidades de cuidado. Antes de colocar a peça na máquina, confira as orientações da etiqueta sobre temperatura da água, ciclo de lavagem, uso de produtos e secagem. Respeitar essas recomendações ajuda a preservar elasticidade, formato e propriedades do tecido.

4 - Não exagere na quantidade de sabão

Usar mais produto não significa deixar a roupa mais limpa. O excesso pode dificultar o enxágue e deixar resíduos nas fibras, contribuindo para a retenção de odores. A quantidade indicada na embalagem deve ser respeitada, considerando o volume de roupas e o nível de sujeira.

5 - Evite o uso excessivo de amaciante

Embora possa deixar algumas peças mais macias e perfumadas, o amaciante pode não ser indicado para determinados tecidos esportivos. Em algumas peças, o produto pode formar uma película sobre as fibras e interferir na capacidade de absorção ou gerenciamento da umidade. Por isso, a etiqueta deve ser sempre consultada.

6 - Dê atenção especial às áreas que acumulam mais suor

Axilas, gola, costas, cintura e regiões de maior contato com o corpo costumam concentrar mais suor e oleosidade. Antes da lavagem, vale verificar essas áreas e, quando necessário, realizar um pré-tratamento adequado, sempre seguindo as orientações da etiqueta e do produto utilizado.

7 - Não sobrecarregue a máquina


demais o cesto reduz o espaço necessário para que as roupas se movimentem durante a lavagem. Com isso, água e produto podem não alcançar todas as áreas das peças de maneira eficiente. Respeitar a capacidade da máquina contribui para uma higienização mais uniforme.

8 - Retire as peças da máquina assim que o ciclo terminar

Roupa limpa também pode voltar a apresentar mau cheiro quando permanece úmida dentro da máquina por muito tempo. Assim que a lavagem terminar, retire as peças e coloque-as para secar. Esse cuidado é especialmente importante em dias frios ou úmidos, quando a secagem naturalmente demora mais.

9 - Priorize uma secagem completa e bem ventilada

Peças esportivas devem estar completamente secas antes de serem guardadas. Sempre que possível, deixe-as em um ambiente ventilado e siga as orientações da etiqueta quanto à exposição ao sol ou ao uso de secadora. Guardar uma peça ainda úmida, mesmo que levemente, pode favorecer o aparecimento de odores.

10 - Guarde as roupas somente quando estiverem completamente secas

Depois de secas, as peças devem ser armazenadas em local limpo, seco e arejado. Evite guardar roupas esportivas ainda úmidas ou imediatamente após o uso. Também é importante não deixar peças usadas misturadas às roupas limpas dentro de gavetas, armários ou bolsas de treino.

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