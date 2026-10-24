Como lavar roupas de academia e evitar mau cheiro mesmo depois da lavagem

Roupas usadas para atividades físicas exigem cuidados diferentes das peças do dia a dia. Leggings, camisetas, tops, shorts e meias entram em contato direto com o suor e, geralmente, são confeccionados com tecidos tecnológicos desenvolvidos para facilitar a transpiração e proporcionar maior conforto durante os exercícios. Quando a higienização não é feita corretamente, porém, resíduos de suor, oleosidade e microrganismos podem permanecer nas fibras e fazer com que o mau cheiro volte mesmo depois da lavagem.





Outro fator que merece atenção é o intervalo entre o treino e a lavagem. Deixar a roupa suada dentro da mochila, do cesto ou até mesmo da máquina por algumas horas cria um ambiente favorável à proliferação de microrganismos responsáveis pelo odor. Além disso, excesso de produto, uso inadequado de amaciante, pouca ventilação durante a secagem e armazenamento antes que a peça esteja completamente seca também podem comprometer o resultado.





“Nas roupas de academia, não basta apenas retirar a sujeira visível. É importante cuidar de todo o processo, desde o momento em que a peça sai do corpo até a forma como ela é lavada, seca e guardada. O suor e a oleosidade podem ficar retidos nas fibras, principalmente quando a roupa permanece úmida por muito tempo. Por isso, alguns hábitos simples fazem diferença para manter as peças limpas e sem odores persistentes”, explica Nerivânia Alves, treinadora da OMO Lavanderia.





Nerivânia lembra que um dos erros mais comuns é tentar resolver o mau cheiro apenas aumentando a quantidade de sabão ou perfume na lavagem. O resultado depende de uma combinação de fatores: retirar a roupa da bolsa rapidamente, fazer a higienização adequada, garantir um bom enxágue e permitir que a peça seque completamente antes de ser guardada. “Quando esses cuidados entram na rotina, fica mais fácil preservar tanto a higiene quanto as características dos tecidos esportivos”, orienta Nerivânia.





Confira dez cuidados recomendados pela OMO Lavanderia para aumentar a durabilidade das roupas esportivas e evitar que o mau cheiro permaneça mesmo após a lavagem: