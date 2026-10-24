Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Famosos

Carlos Alberto de Nóbrega recebe alta após cirurgia no coração

O humorista estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde a última sexta-feira (16)
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 24 de Outubro de 2026 às 08:57

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega recebeu alta após cirurgia no coração - 24/10/26
Carlos Alberto de Nóbrega deixou o Hospital Sírio-Libanês na sexta (23). Foto: Reprodução/Instagram @drarenatadenobrega

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira, 23, após passar por uma cirurgia para implantação de um marcapasso cardíaco. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde a última sexta-feira, 16. A cirurgia foi realizada na terça-feira, 20, e o procedimento foi bem-sucedido.

A alta hospitalar foi divulgada nas redes sociais pela mulher de Carlos Alberto, Renata de Nóbrega.

Vírus levou à internação

A internação do humorista ocorreu após Carlos Alberto contrair o vírus Coxsackie tipo 2, que agravou um quadro preexistente de insuficiência cardíaca. Carlos Alberto de Nóbrega deu entrada no hospital para investigar sintomas que persistiam havia alguns meses, como fadiga e mal-estar.

Com a piora, ele apresentou bradicardia, condição que reduz os batimentos cardíacos, além de outras arritmias, o que levou à indicação do marcapasso.

O humorista, de 90 anos, não tem previsão de voltar a gravar o programa "A Praça é Nossa", do SBT.

Veja Também 

Carlos Alberto de Nóbrega opera o coração para colocar marcapasso

Carlos Alberto de Nóbrega opera o coração para colocar marcapasso

Imagem de destaque

Carlos Alberto de Nóbrega: entenda por que a pneumonia em idosos pode ser grave

Virgínia Altoé Sessa

Câncer de mama: entenda caso da neta de Carlos Alberto de Nóbrega aos 24 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Josué da Silva Barbosa e Sara Pereira Santos morreram após a moto bater em um poste
Casal morre em acidente de moto ao voltar de churrasco na Serra
Feira do Vinil aberta no Boulevard sábado (24)
Feira reúne colecionadores de vinil e fãs de música neste sábado (24), em Vila Velha
Com Mercúrio em Virgem, algumas pessoas poderão perceber a mente mais acelerada (Imagem: Vladi333 | Shutterstock)
Mercúrio retrógrado: 5 erros que você deve evitar nesta semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.