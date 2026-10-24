Carlos Alberto de Nóbrega recebe alta após cirurgia no coração

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira, 23, após passar por uma cirurgia para implantação de um marcapasso cardíaco. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde a última sexta-feira, 16. A cirurgia foi realizada na terça-feira, 20, e o procedimento foi bem-sucedido.