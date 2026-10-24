Casal morre em acidente de moto ao voltar de churrasco na Serra

Um casal morreu após a motocicleta em que estava bater em um poste na Avenida Brasil, no bairro Novo Horizonte, na Serra. As vítimas foram identificadas como o maquinista Josué da Silva Barbosa, de 24 anos, e Sara Pereira Santos, de 22, O acidente aconteceu na madrugada deste sábado (24), próximo à casa da jovem.





Os dois estavam juntos havia três anos e voltavam de um churrasco de confraternização do trabalho de Josué, que era maquinista. Sara era estudante de Engenharia Química na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).





Segundo informações iniciais recebidas pela família da jovem, o motociclista teria perdido o controle da direção e atingido o poste. Os dois usavam capacete, mas foram arremessados com o impacto.





A família soube do acidente durante a madrugada. Até o momento, não há informações que confirmem se o motociclista havia ingerido bebida alcoólica antes de pilotar.





A reportagem de A Gazeta procurou as polícias Civil e Militar para obter mais informações sobre o acidente, mas não teve retorno até a última atualização desta matéria.





*Com informações da repórter Viviane Lopes, da TV Gazeta.