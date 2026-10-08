Acidente entre moto e caminhão deixa uma pessoa ferida na BR 101 em Cariacica

Um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida no km 287 da BR 101, próximo ao bairro Planeta, em Cariacica, nesta quinta-feira (8). Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária que administra a rodovia, a vítima sofreu ferimentos de média gravidade e foi socorrida. Não foi informado se ela estava na moto ou no caminhão.





Por causa do acidente, uma faixa da rodovia ficou interditada até as 17h24, quando o trânsito foi totalmente liberado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atuou na ocorrência e foi procurada pela reportagem para fornecer mais detalhes.





Por causa do acidente, uma faixa da rodovia ficou interditada até as 17h24, quando o trânsito foi totalmente liberado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada pela reportagem para fornecer mais detalhes sobre a ocorrência, mas ainda não havia dado retorno até a publicação desta matéria.