Os detalhes do crime em Morro de São Paulo que motivou prisão no ES

Segundo informações repassadas pela Polícia Civil da Bahia à Polícia Civil capixaba, a mulher teria comprado um terreno do investigado, mas o mesmo imóvel também teria sido vendido a outra pessoa. Ao descobrir o golpe, ela procurou o homem para cobrar explicações, segundo o delegado de São Gabriel da Palha, Jefferson Nascimento.





"O indivíduo era conhecido por aplicar golpes desse tipo. A vítima foi lá reclamar, ele não gostou, houve uma discussão e o investigado a esfaqueou", contou.





A polícia investiga se a mulher foi enterrada viva. Exames iniciais da perícia identificaram terra nas vias aéreas da vítima.





Outra hipótese investigada pela Polícia Civil da Bahia é a de que ela tenha sido vítima de violência sexual. O corpo estava sem roupas quando foi encontrado.