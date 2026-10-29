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Golpe e assassinato

Os detalhes do crime em Morro de São Paulo que motivou prisão no ES

Mulher foi assassinada após ser vítima de golpe imobiliária; corpo foi enterrado em terreno ao lado do imóvel onde o suspeito morava

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 17:52

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

29 out 2026 às 17:52
Distrito de Cairu, em Morro de São Paulo, na Bahia
Distrito de Cairu, em Morro de São Paulo, na Bahia, onde ocorreu o crime Divulgação | Prefeitura de Cairu

Detalhes da investigação sobre o assassinato de uma mulher em Morro de São Paulo, na Bahia, foram divulgados pela Polícia Civil capixaba nesta quinta-feira (29), após o principal suspeito ser preso preventivamente em São Gabriel da Palha, no Espírito Santo.


O corpo da vítima foi encontrado em 25 de julho, em uma cova rasa em um terreno baldio ao lado do imóvel onde o suspeito morava. O nome dela não foi divulgado oficialmente, mas o g1 BA apurou que se trata de Verônica da Silva Nunes, de 46 anos.

Verônica da Silva Nunes, de 46 anos, foi morta em Morro de São Paulo, na Bahia g1 Bahia
Golpe imobiliário

Segundo informações repassadas pela Polícia Civil da Bahia à Polícia Civil capixaba, a mulher teria comprado um terreno do investigado, mas o mesmo imóvel também teria sido vendido a outra pessoa. Ao descobrir o golpe, ela procurou o homem para cobrar explicações, segundo o delegado de São Gabriel da Palha, Jefferson Nascimento.


"O indivíduo era conhecido por aplicar golpes desse tipo. A vítima foi lá reclamar, ele não gostou, houve uma discussão e o investigado a esfaqueou", contou. 


A polícia investiga se a mulher foi enterrada viva. Exames iniciais da perícia identificaram terra nas vias aéreas da vítima.


Outra hipótese investigada pela Polícia Civil da Bahia é a de que ela tenha sido vítima de violência sexual. O corpo estava sem roupas quando foi encontrado.

Titular da Delegacia de São Gabriel da Palha, Jefferson Nascimento PCES/Divulgação
Colaboração entre as polícias

A Polícia Civil da Bahia identificou onde o suspeito estava escondido e acionou a polícia capixaba. Segundo Jefferson Nascimento, o homem foi localizado na semana passada, mas não pôde ser preso naquele momento por causa das restrições às prisões durante o período eleitoral, exceto em situações previstas em lei.


“Não poderíamos prendê-lo naquele momento, então esperamos. Na última terça-feira, descobrimos que ele havia se mudado daquela residência, mas, na quarta-feira, o localizamos novamente. Não sei se já estava desconfiado, mas a informação é de que também sairia dali”, relatou o delegado.


O investigado não reagiu à prisão e permaneceu em silêncio. O nome dele não foi divulgado.

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