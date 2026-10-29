Os detalhes do crime em Morro de São Paulo que motivou prisão no ES

Detalhes da investigação sobre o assassinato de uma mulher em Morro de São Paulo, na Bahia, foram divulgados pela Polícia Civil capixaba nesta quinta-feira (29), após o principal suspeito ser preso preventivamente em São Gabriel da Palha, no Espírito Santo.
O corpo da vítima foi encontrado em 25 de julho, em uma cova rasa em um terreno baldio ao lado do imóvel onde o suspeito morava. O nome dela não foi divulgado oficialmente, mas o g1 BA apurou que se trata de Verônica da Silva Nunes, de 46 anos.
Segundo informações repassadas pela Polícia Civil da Bahia à Polícia Civil capixaba, a mulher teria comprado um terreno do investigado, mas o mesmo imóvel também teria sido vendido a outra pessoa. Ao descobrir o golpe, ela procurou o homem para cobrar explicações, segundo o delegado de São Gabriel da Palha, Jefferson Nascimento.
"O indivíduo era conhecido por aplicar golpes desse tipo. A vítima foi lá reclamar, ele não gostou, houve uma discussão e o investigado a esfaqueou", contou.
A polícia investiga se a mulher foi enterrada viva. Exames iniciais da perícia identificaram terra nas vias aéreas da vítima.
Outra hipótese investigada pela Polícia Civil da Bahia é a de que ela tenha sido vítima de violência sexual. O corpo estava sem roupas quando foi encontrado.
A Polícia Civil da Bahia identificou onde o suspeito estava escondido e acionou a polícia capixaba. Segundo Jefferson Nascimento, o homem foi localizado na semana passada, mas não pôde ser preso naquele momento por causa das restrições às prisões durante o período eleitoral, exceto em situações previstas em lei.
“Não poderíamos prendê-lo naquele momento, então esperamos. Na última terça-feira, descobrimos que ele havia se mudado daquela residência, mas, na quarta-feira, o localizamos novamente. Não sei se já estava desconfiado, mas a informação é de que também sairia dali”, relatou o delegado.
O investigado não reagiu à prisão e permaneceu em silêncio. O nome dele não foi divulgado.