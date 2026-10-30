Mais de uma tonelada de maconha é apreendida em apartamento de Vila Velha

Mais de 1,3 tonelada de maconha foi apreendida pela Polícia Miliar dentro de um apartamento em Riviera da Barra, em Vila Velha, nesta quinta-feira (29). A droga foi encontrada após uma denúncia que levou os policiais ao imóvel. Três pessoas foram detidas e encaminhadas, junto com o material apreendido, à sede da Polícia Federal – que atua em casos de possível tráfico interestadual.
Os suspeitos foram identificados pela polícia como Felipe Vieira Lima, de 29 anos, conhecido como "Di Rocha"; Saulo Ferreira Junqueira, de 45 anos; e Cleidileia Firmino, de 46 anos.
Segundo o tenente Gama, da Polícia Militar, os agentes sentiram um forte cheiro de maconha ao cercar o imóvel. Ao se aproximarem do portão, avistaram um homem segurando um tablete da droga. O suspeito correu pelas escadas ao perceber a presença dos policiais.
"Além disso, quando nos aproximamos do portão, foi possível ver um indivíduo que, ao perceber a presença dos policiais, com um tablete da substância em mãos, correu na escada, subindo. Nós quebramos o cadeado, adentramos o imóvel. Aquele odor foi ficando cada vez mais forte e, quando abrimos um cômodo, foi possível encontrar essa vasta quantidade de entorpecentes", relatou o tenente.
Ainda segundo o tenente, embora grande parte da droga estivesse exposta, uma parcela dos entorpecentes estava armazenada em bolsas com zíper e caixas fechadas.
Segundo o tenente, os três detidos não pertenceriam a uma facção criminosa específica, mas seriam responsáveis por distribuir entorpecentes para grupos que atuam no tráfico de drogas em comunidades da Grande Vitória, como o Terceiro Comando Puro (TCP) e o Primeiro Comando de Vitória (PCV).
"Um dos detidos já tem passagens por tráfico de drogas, roubo, e o que nós sabemos é que esses indivíduos não pertencem a uma facção específica, mas sim distribuem essas drogas para que as facções fracionem e façam o varejo de drogas nas comunidades que sofrem com as influências das facções criminosas, sobretudo o Terceiro Comando Puro (TCP) e o Primeiro Comando de Vitória (PCV)", explicou Gama.
O tenente informou ainda que o trio detido no apartamento residia no local há cerca de um ano. Segundo ele, os vizinhos ficaram surpresos com a quantidade de maconha encontrada, pois acreditavam que o cheiro vinha do possível consumo da droga no imóvel.
A operação foi realizada após informações recebidas pela 17ª Companhia Independente da Polícia Militar, que foram analisadas pela Diretoria de Inteligência (Dint), em conjunto com os setores de Inteligência da própria companhia e do 4º BPM.
A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal e ainda estava em andamento até a última atualização da reportagem.
*Com informações de Isabelle Oliveira, da TV Gazeta