Mais de uma tonelada de maconha é apreendida em apartamento de Vila Velha

Mais de 1,3 tonelada de maconha foi apreendida pela Polícia Miliar dentro de um apartamento em Riviera da Barra, em Vila Velha, nesta quinta-feira (29). A droga foi encontrada após uma denúncia que levou os policiais ao imóvel. Três pessoas foram detidas e encaminhadas, junto com o material apreendido, à sede da Polícia Federal – que atua em casos de possível tráfico interestadual.





Os suspeitos foram identificados pela polícia como Felipe Vieira Lima, de 29 anos, conhecido como "Di Rocha"; Saulo Ferreira Junqueira, de 45 anos; e Cleidileia Firmino, de 46 anos.





Segundo o tenente Gama, da Polícia Militar, os agentes sentiram um forte cheiro de maconha ao cercar o imóvel. Ao se aproximarem do portão, avistaram um homem segurando um tablete da droga. O suspeito correu pelas escadas ao perceber a presença dos policiais.





"Além disso, quando nos aproximamos do portão, foi possível ver um indivíduo que, ao perceber a presença dos policiais, com um tablete da substância em mãos, correu na escada, subindo. Nós quebramos o cadeado, adentramos o imóvel. Aquele odor foi ficando cada vez mais forte e, quando abrimos um cômodo, foi possível encontrar essa vasta quantidade de entorpecentes", relatou o tenente.





Ainda segundo o tenente, embora grande parte da droga estivesse exposta, uma parcela dos entorpecentes estava armazenada em bolsas com zíper e caixas fechadas.