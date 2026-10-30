Flamengo goleia o Vasco e se isola na liderança do Brasileiro a cinco rodadas do fim

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em uma rodada marcada por clássicos estaduais, o Flamengo goleou o Vasco por 4 a 1 nesta quinta-feira (29), no Nilton Santos, e se isolou na liderança do Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro se beneficiou do empate sem gols entre Palmeiras e Santos, na quarta-feira, para abrir vantagem na ponta da tabela.

A cinco rodadas do fim da competição, três pontos separam líder e vice-líder. A equipe carioca soma 73, contra 70 da formação paulista.

Na reta final do torneio, o Flamengo terá pela frente Grêmio (casa), Athletico (casa), Palmeiras (fora), Coritiba (fora) e Chapecoense (casa). A sequência inclui três equipes que estão na segunda metade da tabela e duas que brigam na parte de cima, entre elas o rival alviverde, em confronto direto.

O elenco comandado por Abel Ferreira, no entanto, terá um desgaste maior até o fim da temporada, já que ainda está vivo na semifinal da Copa do Brasil e vai disputar a decisão da Libertadores. O duelo de ida com o Vasco pelo mata-mata nacional será neste domingo (1º), em São Paulo.

Apesar de somar 38 pontos e ocupar atualmente a 13ª posição, o técnico do Vasco, Pedro Emanuel, optou por escalar um time misto no clássico, com cinco mudanças em relação à formação habitual, de olho justamente na partida contra o Palmeiras.

O time da Gávea começou a partida com mais posse de bola e abriu o placar logo aos nove minutos, com Pedro, que completou de cabeça o cruzamento de Varela.

Mas o Vasco tentava levar perigo com contra-ataques e empatou cinco minutos depois, com Lescano, após passe de Brenner.

Com a igualdade novamente no marcador, as duas equipes travaram um duelo pegado no meio de campo e se alternaram no comando das ações.

O Vasco, por muito pouco, não virou quando Marino chutou por cima em uma oportunidade clara. Mas foi o Flamengo que chegou ao segundo gol, novamente com Pedro. O camisa 9 marcou no rebote e colocou o time rubro-negro em vantagem antes do intervalo.

No segundo tempo, o time da Gávea encaminhou a vitória logo aos oito minutos, quando Samuel Lino fez o terceiro.