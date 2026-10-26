EstúdioCast: Consórcio e seguro se tornam alternativas para empresas fugirem do juros e assegurar patrimônio

Engana-se quem pensa que o consórcio é uma modalidade de compra exclusiva a pessoas físicas e que adquirir um seguro é um processo destinado apenas à proteção de bens como carro ou imóveis. Muito pelo contrário, hoje em dia, diferentes empresas encontram no consórcio uma alternativa para fugir dos juros elevados e, nos seguros, um mecanismo de proteção do patrimônio.