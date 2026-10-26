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EstúdioCast: Consórcio e seguro se tornam alternativas para empresas fugirem do juros e assegurar patrimônio

No novo episódio do EstúdioCast, o gerente de Relacionamento da Agência Sicredi Itaparica, Jorge Viana, explicou como funciona um consórcio e como o seguro também pode ser utilizado para empresas

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 17:42

Sicredi

Sicredi

Publicado em 

26 out 2026 às 17:42

Engana-se quem pensa que o consórcio é uma modalidade de compra exclusiva a pessoas físicas e que adquirir um seguro é um processo destinado apenas à proteção de bens como carro ou imóveis. Muito pelo contrário, hoje em dia, diferentes empresas encontram no consórcio uma alternativa para fugir dos juros elevados e, nos seguros, um mecanismo de proteção do patrimônio. 

No novo episódio do EstúdioCast, o gerente de Relacionamento da Agência Sicredi Itaparica, Jorge Viana, conversou com o repórter Douglas Motta e explicou como funciona um consórcio, as diferenças da modalidade para o financiamento tradicional e como o seguro também pode ser utilizado para empresas.

“Hoje eu digo que o seguro e o consórcio caminham lado a lado. O consórcio ajuda a planejar o seu sonho e o seguro a proteger tudo o que você sonhou. Então, faz todo o sentido planejar, conquistar e depois assegurar essa sua conquista”, afirma. 

Ficou interessado e quer saber mais? Assista ao episódio completo no vídeo acima. 

Sicredi

O Sicredi foi a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil e com mais de 10,5 milhões de associados no país, busca ampliar sua presença em território nacional a cada ano. 

No Espírito Santo, em apenas cinco anos, a instituição se tornou uma das principais protagonistas do cooperativismo financeiro no Estado, com cinco cooperativas, 74 pontos de atendimento e atuação em 63 das 78 cidades do estado, o equivalente a uma cobertura de 80,8% do território capixaba.

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