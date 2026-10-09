Cooperativismo financeiro ganha força com expansão do Sicredi no Espírito Santo

O Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do Brasil e com mais de 10,5 milhões de associados no país, busca ampliar sua presença em território nacional a cada ano. No Espírito Santo, em apenas cinco anos, a instituição se tornou uma das principais protagonistas do cooperativismo financeiro no Estado, com cinco cooperativas, 74 pontos de atendimento e atuação em 63 das 78 cidades do estado, o equivalente a uma cobertura de 80,8% do território capixaba.
A expansão ocorre em ritmo acelerado. Em 2021, quando iniciou as operações no Espírito Santo, o Sicredi estava presente em apenas 10 cidades, com nove agências. Desde então, ampliou a rede física, aumentou a oferta de produtos e serviços e fortaleceu o relacionamento com pessoas físicas, empresas, produtores rurais e empreendedores.
“O Sicredi avançou de forma consistente no Espírito Santo, sempre com o compromisso de estar próximo das pessoas, das empresas e dos produtores rurais. Essa presença local, aliada à força de um sistema nacional com mais de 10,5 milhões de associados, amplia o acesso a soluções financeiras e contribui para o desenvolvimento local e regional”, afirma Márcio Port, presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste.
O crescimento do Sicredi no Espírito Santo combina a abertura de novas agências com a ampliação do atendimento digital e a atuação especializada em diferentes segmentos da economia, oferecendo soluções para famílias, comerciantes, empresas de diversos portes e produtores rurais.
“Nosso crescimento acontece tanto no campo quanto na cidade. Ao mesmo tempo em que apoiamos produtores rurais, agricultores familiares e cadeias produtivas estratégicas, fortalecemos empresas, empreendedores e famílias. Esse equilíbrio traduz o protagonismo do Sicredi no desenvolvimento econômico e social do Espírito Santo”, destaca o diretor-executivo da Central Sicredi Sul/Sudeste, Leandro Gindri de Lima.
Para o executivo, a expansão capixaba é resultado de uma estratégia baseada em proximidade e conhecimento das realidades locais. “Cada ponto de atendimento representa mais do que uma estrutura física. É um espaço de relacionamento, orientação e participação, em que o associado também é dono da cooperativa. A expansão no Espírito Santo mostra que existe uma demanda concreta por um modelo financeiro mais próximo, humano e conectado ao desenvolvimento regional”, afirma.
Um dos diferenciais do Sicredi é que a instituição organiza a atuação por meio de cooperativas, com presença regional e participação dos associados nas decisões. O resultado gerado pela atividade é destinado à própria cooperativa e pode retornar aos associados, conforme as regras de cada instituição e as decisões tomadas em assembleia.
No Espírito Santo, a atuação é formada por cinco cooperativas: Sicredi Aliança RS/SC/ES, Sicredi Essência, Sicredi Interestados RS/ES, Sicredi Serrana RS/ES e Sicredi União RS/ES. Juntas, elas levam ao Estado um portfólio com mais de 300 produtos e serviços financeiros, além de iniciativas voltadas à educação financeira, ao empreendedorismo e ao fortalecimento das comunidades.
A presença também tem impacto na geração de empregos e na circulação de recursos nos próprios municípios. Com 1,1 mil colaboradores e uma rede que já alcança mais de 80% do território capixaba, o Sicredi se aproxima da meta de estar presente em todas as cidades do Estado. “Estamos construindo uma presença de longo prazo no Espírito Santo. O objetivo não é apenas abrir agências, mas estabelecer relações duradouras, apoiar projetos e participar da vida econômica e social de cada região. Quando uma cooperativa cresce junto com seus associados, os resultados permanecem na comunidade”, afirma Lima.
A expansão prevista para 2026 deve ampliar ainda mais a cobertura estadual. Com novas unidades e o fortalecimento dos canais digitais, o Sicredi busca completar sua presença nos 78 municípios capixabas e consolidar o Espírito Santo como uma das principais frentes de crescimento do cooperativismo financeiro no país.