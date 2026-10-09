Cooperativismo financeiro ganha força com expansão do Sicredi no Espírito Santo

A presença também tem impacto na geração de empregos e na circulação de recursos nos próprios municípios. Com 1,1 mil colaboradores e uma rede que já alcança mais de 80% do território capixaba, o Sicredi se aproxima da meta de estar presente em todas as cidades do Estado. “Estamos construindo uma presença de longo prazo no Espírito Santo. O objetivo não é apenas abrir agências, mas estabelecer relações duradouras, apoiar projetos e participar da vida econômica e social de cada região. Quando uma cooperativa cresce junto com seus associados, os resultados permanecem na comunidade”, afirma Lima.