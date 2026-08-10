Quando até Armínio Fraga sai do jogo

Durante muito tempo, os multimercados foram a grande promessa do mercado financeiro. A proposta era sedutora: entregar retornos superiores ao CDI explorando oportunidades em juros, bolsa, câmbio e ativos internacionais.





Entre 2012 e 2021, a indústria viveu uma expansão extraordinária. A queda da Selic levou investidores para produtos mais sofisticados, enquanto uma nova geração de gestoras independentes surgia. O patrimônio crescia e parecia existir uma máquina capaz de produzir retornos acima da média.





Mas nenhum setor cresce indefinidamente sem passar por um processo de seleção.





Hoje, o ambiente é outro. A renda fixa voltou a oferecer retornos elevados com risco bastante reduzido. Quando títulos públicos e CDBs oferecem taxas próximas de 15% ao ano, a régua para avaliar um multimercado sobe consideravelmente.





A pergunta já não é apenas se o gestor consegue ganhar dinheiro. É se consegue justificar o custo para tentar ganhar mais.





Taxas de administração de 2% ao ano, somadas a 20% de performance, tornam essa equação ainda mais difícil. Em momentos em que a melhor decisão é simplesmente permanecer conservador, o espaço para gerar alfa diminui, enquanto os custos continuam correndo.





Não é necessariamente uma questão de competência. É uma questão de contexto.