Justiça proíbe Meta de usar conteúdo jornalístico sem autorização

A liminar determina que a empresa mantenha em funcionamento as contas, páginas e ferramentas dos veículos associados, sem bloqueios, restrições ou punições pela recusa dos novos termos. Em caso de descumprimento, a multa é de R$ 1 milhão por dia, limitada a R$ 100 milhões.





“A liminar é um sinal muito positivo de que há limites no abuso de poder econômico por parte de uma grande plataforma digital. A Justiça brasileira se mostra pioneira nesta proteção de direitos de milhares de veículos de comunicação representados pelas três associações de mídia”, disse o presidente-executivo da ANJ, o jornalista Marcelo Rech.





O dirigente prosseguiu: “A liminar histórica é um primeiro passo para que as plataformas e os modelos de IA se abstenham da apropriação indevida de conteúdos de terceiros”.





Na decisão, o juiz apontou indícios de violação de direitos autorais e de abuso contratual. Ele destacou que a reprodução e a exploração comercial de obras protegidas dependem de autorização dos titulares. A liminar vale até o julgamento definitivo da ação.





A decisão brasileira é apontada como a primeira conhecida no mundo concedida a um grupo de associações de veículos de comunicação contra essas mudanças nos contratos da Meta.





Em 28 de outubro, um tribunal da Noruega já havia suspendido temporariamente as novas regras a pedido de dez grupos de mídia daquele país, os quais alegaram que a Meta poderia se apropriar de artigos, fotos e vídeos, inclusive de materiais disponíveis apenas para assinantes.





Na ação na Justiça brasileira, as três associações pediram a proteção dos direitos autorais dos veículos que representam. Também argumentaram que as novas regras ampliariam o desequilíbrio econômico entre as plataformas digitais e as empresas que produzem conteúdo jornalístico.





*Com informações da Associação Nacional de Jornais (ANJ)