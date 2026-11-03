Rafael Câmara tem estreia na F1 antecipada e vai correr no GP São Paulo

Confirmado como titular da Haas na temporada 2027, Rafael Câmara fará sua estreia na F1 já em 2026. O pernambucano de 21 anos debutará na principal categoria do automobilismo no próximo fim de semana, no GP São Paulo, e disputará também o GP de Las Vegas, em 22 de novembro.

O jovem herdou a vaga de Esteban Ocon, que viveu um desentendimento com membros da equipe e terá seu contrato rescindido. O francês já não correu no GP do México, no último domingo (1º), e foi substituído pelo japonês Ryo Hirakawa.

Não será possível para Hirakawa preencher novamente a vaga em São Paulo. No próximo final de semana, ele vai brigar pelo título no Mundial de Endurance (WEC) no circuito de Monza, na Itália, com a Toyota.

Também pelo conflito com outras categorias ainda não se sabe se Câmara vai disputar as últimas duas etapas da temporada da F1. Elas coincidem com o término da F2, e o pernambucano é o líder do Mundial de base.

As próprias corridas da F1, porém, estão em risco. Elas estão marcadas para o Qatar e para Abu Dhabi, e eventos esportivos no Oriente Médio têm sido cancelados por causa dos conflitos na região.