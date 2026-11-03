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Automobilismo

Rafael Câmara tem estreia na F1 antecipada e vai correr no GP São Paulo

Confirmado como titular da Haas na temporada 2027, Rafael Câmara fará sua estreia na F1 já em 2026

Publicado em 03 de Novembro de 2026 às 19:49

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 nov 2026 às 19:49
Rafael Câmara conquistou o título da F3, uma das principais categorias de acesso para a F1
Rafael Câmara conquistou o título da F3, uma das principais categorias de acesso para a F1 Divulgação/F3
Confirmado como titular da Haas na temporada 2027, Rafael Câmara fará sua estreia na F1 já em 2026. O pernambucano de 21 anos debutará na principal categoria do automobilismo no próximo fim de semana, no GP São Paulo, e disputará também o GP de Las Vegas, em 22 de novembro.
O jovem herdou a vaga de Esteban Ocon, que viveu um desentendimento com membros da equipe e terá seu contrato rescindido. O francês já não correu no GP do México, no último domingo (1º), e foi substituído pelo japonês Ryo Hirakawa.
Não será possível para Hirakawa preencher novamente a vaga em São Paulo. No próximo final de semana, ele vai brigar pelo título no Mundial de Endurance (WEC) no circuito de Monza, na Itália, com a Toyota.
Também pelo conflito com outras categorias ainda não se sabe se Câmara vai disputar as últimas duas etapas da temporada da F1. Elas coincidem com o término da F2, e o pernambucano é o líder do Mundial de base.
As próprias corridas da F1, porém, estão em risco. Elas estão marcadas para o Qatar e para Abu Dhabi, e eventos esportivos no Oriente Médio têm sido cancelados por causa dos conflitos na região.
Em São Paulo, com a presença de Câmara no circuito de Interlagos, o Brasil terá dois pilotos no grid o outro é Gabriel Bortoleto, 22, da Audi. Isso não ocorria desde o GP de Abu Dhabi de 2016, do qual participaram Felipe Massa (Williams) e Felipe Nasr (Sauber).
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