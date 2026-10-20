Seis combinações de cores para fugir do óbvio e ousar ao se vestir

Vestir-se não precisa ser algo protocolar. A moda também é um convite para experimentar, ousar e dar a sua cara ao look de cada dia. E nada melhor do que usar as cores a seu favor nessa missão.





Afinal, nada passa batido quando o assunto é o visual. As cores podem traduzir o que você está sentindo, destacar uma produção e até transformar peças conhecidas em combinações surpreendentes. Confira seis inspirações de HZ para fugir do tradicional.