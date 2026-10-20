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Moda

Seis combinações de cores para fugir do óbvio e ousar ao se vestir

Nem sempre as roupas serão a estrela de um look. As cores têm ditado tendência e são a aposta para quem quer fugir do tradicional. Veja dicas

Publicado em 20 de Outubro de 2026 às 15:05

Publicado em 

20 out 2026 às 15:05
Barbara Nascimento

Colunista

Barbara Nascimento Barbara Nascimento
6 combinações de cores fora do óbvio para usar ao se vestir
Cores também são a estrela do look - Shutterstock

Vestir-se não precisa ser algo protocolar. A moda também é um convite para experimentar, ousar e dar a sua cara ao look de cada dia. E nada melhor do que usar as cores a seu favor nessa missão.


Afinal, nada passa batido quando o assunto é o visual. As cores podem traduzir o que você está sentindo, destacar uma produção e até transformar peças conhecidas em combinações surpreendentes. Confira seis inspirações de HZ para fugir do tradicional.

 Vermelho tomate e verde

6 combinações de cores fora do óbvio para usar ao se vestir
O uso de uma terceira cor atenua a presença do vermelho e do verde trazendo equilíbrio -  Shutterstock

A combinação de um vermelho mais aberto com o tom de verde traz contraste e vibração à produção, além de dar ao visual um toque mais moderno e urbano. Embora elas sejam familiares pela lembrança natalina, isso pode ser facilmente quebrado pelo uso de uma terceira cor, como o caramelo, por exemplo.

 Marrom e amarelo manteiga

6 combinações de cores fora do óbvio para usar ao se vestir
Marrom e amarelo contrastam e brincam com a ideia de "luz e sombra" - Shutterstock

O amarelo manteiga vem se destacando nas últimas temporadas, como mostrou a Elle, e nada melhor do que testar novas formas de ainda aproveitar a coloração. Por ser uma cor suave, ela pode ser destacada com uma peça em tons de marrom, principalmente os mais escuros e frios. Juntos, eles brincam com a ideia de “luz e sombra”, transmitindo força e solidez ao visual.


Essa é uma boa aposta, já que os tons de marrom e o amarelo manteiga são cores que seguirão em alta na primavera-verão brasileira, como adiantamos na coluna anterior.

 Azul e verde 

6 combinações de cores fora do óbvio para testar ao se vestir
Verde e azul são cores harmonicas ainda que não pareça - Shutterstock

Essa definitivamente é uma combinação ousada e que foge totalmente ao óbvio. Ambas são colorações intensas e vibrantes, que em um primeiro momento geram certa estranheza, mas que se mostram um acerto ao entrarem em contato uma com a outra. Sendo assim, tudo o que é preciso para elas funcionarem é uma boa dose de coragem.


Uma opção interessante para quem deseja testar essa possibilidade, mas quer ir com calma é a presença de uma delas em acessórios como as bolsas e os sapatos, por exemplo, e não necessariamente em itens de vestuário.

 Rosa-claro e vermelho  

6 combinações de cores fora do óbvio para usar ao se vestir
O mix de rosa e vermelho também traz romantismo ao visual - Shutterstock

Embora fuja ao tradicional, não podemos dizer que a combinação de rosa-claro e vermelho seja impopular. Nomes como Tyler, the Creator apostaram na dupla para trabalhos, é o caso dos visuais do disco “Igor”, e mostraram que o mix é cheio de personalidade e, de quebra, ainda traz um ar romântico ao look.  


O rosa-claro cria uma base suave, enquanto o vermelho acrescenta força e energia. Além disso, as duas cores são próximas no círculo cromático, o que contribui para uma combinação harmoniosa mesmo quando ambas têm bastante presença.

 Bordô e cinza

6 combinações de cores fora do óbvio para testar ao se vestir
O bordo e o cinza são uma combinação temporal - Shutterstock

Essa é uma combinação atemporal. Enquanto o cinza traz uma aparência urbana e moderna, o bordô acrescenta profundidade e sofisticação à produção. Para quem busca um visual elegante sem renunciar à personalidade, a dupla é uma boa aposta.


Vale investir nas duas cores nos dias mais frios ou em ocasiões que pedem produções mais formais.

 Amarelo e rosa 

6 combinações de cores fora do óbvio para usar ao se vestir
Cores como o amarelo e o rosa contrastam e entregam irreverência ao look - Shutterstock

Para quem prefere cores com contraste, mas ainda assim suaves, essa é a combinação ideal. Alegre e delicada ao mesmo tempo, a única ressalva com relação às cores é o cuidado para o visual não soar infantilizado.


Para equilibrar a delicadeza das cores, vale apostar em modelagens retas, alfaiataria e peças menos volumosas. Evitar o excesso de babados também ajuda a criar uma produção mais contemporânea e menos infantil.

Caro leitor

Barbara Nascimento é colaboradora de moda de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.

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Barbara Nascimento Barbara Nascimento

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