Seis combinações de cores para fugir do óbvio e ousar ao se vestir

Vestir-se não precisa ser algo protocolar. A moda também é um convite para experimentar, ousar e dar a sua cara ao look de cada dia. E nada melhor do que usar as cores a seu favor nessa missão.
Afinal, nada passa batido quando o assunto é o visual. As cores podem traduzir o que você está sentindo, destacar uma produção e até transformar peças conhecidas em combinações surpreendentes. Confira seis inspirações de HZ para fugir do tradicional.
Vermelho tomate e verde
A combinação de um vermelho mais aberto com o tom de verde traz contraste e vibração à produção, além de dar ao visual um toque mais moderno e urbano. Embora elas sejam familiares pela lembrança natalina, isso pode ser facilmente quebrado pelo uso de uma terceira cor, como o caramelo, por exemplo.
Marrom e amarelo manteiga
O amarelo manteiga vem se destacando nas últimas temporadas, como mostrou a Elle, e nada melhor do que testar novas formas de ainda aproveitar a coloração. Por ser uma cor suave, ela pode ser destacada com uma peça em tons de marrom, principalmente os mais escuros e frios. Juntos, eles brincam com a ideia de “luz e sombra”, transmitindo força e solidez ao visual.
Essa é uma boa aposta, já que os tons de marrom e o amarelo manteiga são cores que seguirão em alta na primavera-verão brasileira, como adiantamos na coluna anterior.
Azul e verde
Essa definitivamente é uma combinação ousada e que foge totalmente ao óbvio. Ambas são colorações intensas e vibrantes, que em um primeiro momento geram certa estranheza, mas que se mostram um acerto ao entrarem em contato uma com a outra. Sendo assim, tudo o que é preciso para elas funcionarem é uma boa dose de coragem.
Uma opção interessante para quem deseja testar essa possibilidade, mas quer ir com calma é a presença de uma delas em acessórios como as bolsas e os sapatos, por exemplo, e não necessariamente em itens de vestuário.
Rosa-claro e vermelho
Embora fuja ao tradicional, não podemos dizer que a combinação de rosa-claro e vermelho seja impopular. Nomes como Tyler, the Creator apostaram na dupla para trabalhos, é o caso dos visuais do disco “Igor”, e mostraram que o mix é cheio de personalidade e, de quebra, ainda traz um ar romântico ao look.
O rosa-claro cria uma base suave, enquanto o vermelho acrescenta força e energia. Além disso, as duas cores são próximas no círculo cromático, o que contribui para uma combinação harmoniosa mesmo quando ambas têm bastante presença.
Bordô e cinza
Essa é uma combinação atemporal. Enquanto o cinza traz uma aparência urbana e moderna, o bordô acrescenta profundidade e sofisticação à produção. Para quem busca um visual elegante sem renunciar à personalidade, a dupla é uma boa aposta.
Vale investir nas duas cores nos dias mais frios ou em ocasiões que pedem produções mais formais.
Amarelo e rosa
Para quem prefere cores com contraste, mas ainda assim suaves, essa é a combinação ideal. Alegre e delicada ao mesmo tempo, a única ressalva com relação às cores é o cuidado para o visual não soar infantilizado.
Para equilibrar a delicadeza das cores, vale apostar em modelagens retas, alfaiataria e peças menos volumosas. Evitar o excesso de babados também ajuda a criar uma produção mais contemporânea e menos infantil.
Caro leitor
Barbara Nascimento é colaboradora de moda de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.