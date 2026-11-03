Vila Velha ganha estacionamento para bikes elétricas na orla da Praia da Costa

Quem passou pela orla da Praia da Costa, em Vila Velha, nos últimos dias deve ter notado a implantação de um estacionamento sobre a faixa de areia. A estrutura faz parte de um projeto-piloto voltado a bicicletas elétricas. A previsão é que a montagem seja concluída nesta terça-feira (3), mas ainda não há data definida para a inauguração.





Segundo a Prefeitura de Vila Velha, o espaço terá capacidade para 83 bicicletas elétricas, com quatro vagas reservadas para atendimento prioritário. O estacionamento funcionará 24 horas por dia e será gratuito, mas não contará com vigilância. Por isso, os usuários deverão levar cadeados ou outros dispositivos de segurança para proteger os veículos.





Recentemente, vídeos mostraram dezenas de bicicletas elétricas estacionadas em diferentes pontos do calçadão, ocupando áreas que não são destinadas especificamente a esses veículos (veja abaixo). A expectativa é que o novo deck ofereça um local próprio para estacioná-los e contribua para melhorar a circulação de pedestres na orla.