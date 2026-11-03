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Mobilidade

Vila Velha ganha estacionamento para bikes elétricas na orla da Praia da Costa

Publicado em

03 nov 2026 às 08:59
O espaço terá capacidade para 83 bicicletas elétricas, sendo quatro vagas reservadas para atendimento prioritário
O espaço terá capacidade para 83 bicicletas elétricas, sendo quatro vagas reservadas para atendimento prioritário Crédito: Alberto Borém

Quem passou pela orla da Praia da Costa, em Vila Velha, nos últimos dias deve ter notado a implantação de um estacionamento sobre a faixa de areia. A estrutura faz parte de um projeto-piloto voltado a bicicletas elétricas. A previsão é que a montagem seja concluída nesta terça-feira (3), mas ainda não há data definida para a inauguração.


Segundo a Prefeitura de Vila Velha, o espaço terá capacidade para 83 bicicletas elétricas, com quatro vagas reservadas para atendimento prioritário. O estacionamento funcionará 24 horas por dia e será gratuito, mas não contará com vigilância. Por isso, os usuários deverão levar cadeados ou outros dispositivos de segurança para proteger os veículos. 


Recentemente, vídeos mostraram dezenas de bicicletas elétricas estacionadas em diferentes pontos do calçadão, ocupando áreas que não são destinadas especificamente a esses veículos (veja abaixo)A expectativa é que o novo deck ofereça um local próprio para estacioná-los e contribua para melhorar a circulação de pedestres na orla.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Violência

PM atira em homem após tentativa de ataque com faca em Colatina

Publicado em 03/11/2026 às 10:15
Hospital Estadual Sílvio Avidos é referência para tratamento de pacientes com coronavírus no Noroeste do Estado
Homem foi levado para o Hospital Estadual Sílvio Avidos após ser baleado Crédito: Brunela Alves

Um policial militar atirou em um homem de 34 anos após ele avançar em sua direção com uma faca, no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na segunda-feira (2). Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi atingido no pé direito e não corria risco de morte.


O militar relatou à corporação que chegava em casa de carro com a família quando o homem se aproximou do veículo. O policial estava com um dos filhos no colo e pediu que o indivíduo se afastasse. Após uma nova aproximação, o homem teria sacado uma faca que carregava na cintura. O PM afirmou que se identificou como policial e ordenou que ele largasse a arma, mas o suspeito avançou em sua direção. Nesse momento, o militar efetuou um disparo.


O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado ao Hospital Estadual Sílvio Avidos. Ainda segundo a PM, ele também é apontado como participante de um roubo de celular ocorrido mais cedo no Centro da cidade. O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado à delegacia após receber alta.


A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter informações sobre a autuação do suspeito e aguarda retorno.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Balanço

Vitória registra quase o dobro da chuva esperada em outubro

Publicado em 03/11/2026 às 07:59

Outubro de 2026 registrou quase o dobro da chuva esperada para o mês em Vitória. Segundo levantamento divulgado pela Climatempo, a Capital acumulou 213,2 milímetros de precipitação, enquanto a média para o período é de 124 milímetros. 


De acordo com a empresa de meteorologia, o volume acima do esperado está relacionado à passagem de várias frentes frias pelo Espírito Santo.


E em novembro? A previsão da Climatempo indica que o mês deve ter chuvas um pouco acima da média na maior parte do Estado. As temperaturas também devem subir em relação a outubro em alguns pontos do Espírito SantoClique aqui para ler mais detalhes

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Bairro Caratoíra

Ataque a tiros em escadaria de Vitória deixa jovem morto e dois adolescentes feridos

Publicado em 03/11/2026 às 06:56
Clayton Vinicius Guia Lacerda
Clayton Vinicius Guia Lacerda Acervo Pessoal

Um jovem de 19 anos, identificado como Clayton Vinicius Guia Lacerda, foi morto a tiros em uma escadaria no bairro Caratoíra, em Vitória, na noite de segunda-feira (2). Além dele, dois adolescentes foram baleados e socorridos.


Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, suspeitos em um veículo passaram pelo local e realizaram vários disparos de arma de fogo contra as vítimas.

Clayton Vinicius Guia Lacerda foi morto em Caratoíra
Clayton Vinicius Guia Lacerda foi morto em Caratoíra Lucas Barcelos

A suspeita é de que os três tenham sido emboscados na escadaria por rivais do Morro do Alagoano.


Após os disparos, os criminosos fugiram e ainda não foram identificados.


Moradores da região contaram que ouviram muitos tiros e que esse cenário tem se repetido nos últimos dias.


* Com informações da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta. 

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Programa

Detran-ES divulga nesta terça-feira (3) os suplentes no programa CNH Social

Publicado em 03/11/2026 às 05:56
CNH Reprodução/Pixabay

A lista de suplentes no Programa CNH Social 2026 será divulgada às 12h desta terça-feira (3).

 

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) informou que os nomes dos selecionados serão divulgados no site do programa (clique aqui). A partir da publicação, os beneficiários já podem realizar a matrícula, que acontece entre os dias 3 e 18 de novembro. 


A lista de suplentes vai convocar os candidatos em ordem de classificação para preencher as vagas que não foram ocupadas pelos primeiros selecionados, que não cumpriram os prazos estabelecidos para a realização do processo de habilitação. 


A CNH Social é um programa para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de forma gratuita e, neste ano, cerca de nove mil vagas foram ofertadas. 

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Km 235

BR 101 será totalmente interditada por duas horas para obras em Fundão

Publicado em 02/11/2026 às 21:01
A BR 101 terá interdição total do tráfego em ambos os sentidos da pista (Norte/Sul) nesta terça-feira (3) para a realização da fragmentação controlada de rochas no quilômetro 235, em Fundão. O procedimento faz parte das obras de duplicação da BR-101 Norte.

A interrupção da rodovia está prevista para ocorrer às 14h, com tempo estimado de bloqueio total de duas horas, contemplando os procedimentos de segurança, fragmentação, inspeção da área e liberação da via após limpeza. Caso necessário, poderá ser adotado o sistema de Pare e Siga até a completa normalização do tráfego.

A atividade integra as etapas técnicas das obras de duplicação no subtrecho D, entre Serra e Fundão. A atividade será realizada com uso controlado de explosivos, seguindo critérios técnicos e protocolos de segurança. A estimativa é de retirada de aproximadamente 825 m³ de material rochoso.

Em caso de chuva ou condições meteorológicas adversas, a operação poderá ser cancelada e reprogramada, com nova comunicação aos usuários.

 A Ecovias Capixaba orienta os motoristas a programarem seus deslocamentos e redobrarem a atenção ao trafegar pela região, respeitando a sinalização implantada e as orientações das equipes operacionais.

 
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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Litoral Sul

Mulher é suspeita de jogar carro contra ex e fugir em Marataízes

Publicado em 02/11/2026 às 18:26

Um homem ficou ferido após a motocicleta em que estava ser atingida por um carro na tarde deste domingo (1º), na rodovia ES 060, nas proximidades do trevo de Lagoa Funda, no acesso à localidade de Jacarandá, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo.  A suspeita de dirigir o veículo seria a ex-companheira dele,  que fugiu e não foi localizada. A motivação do crime não foi divulgada.


Uma testemunha contou para a Polícia Militar que, após a colisão, o carro arrastou a moto por aproximadamente 50 metros e fugiu. A vítima recebeu atendimento do Samu e foi encaminhada à Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Após o atendimento, os policiais fizeram buscas no bairro Campo Acima, em Itapemirim, onde a suspeita residiria, mas ela não foi localizada. 


A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Marataízes e que, até o momento, ninguém foi detido. Denúncias podem ser feitas pelo Disque-Denúncia 181, pelo site ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Serra

Muro de casa desaba após chuvas na Serra

Publicado em 02/11/2026 às 18:01

O muro de uma casa desabou após as chuvas desta segunda-feira (2), no bairro Vista da Serra I, na Serra. A proprietária do imóvel, Graziete Lucia da Luz, contou que estava na cozinha quando ouviu um estrondo e percebeu a queda da estrutura. Segundo ela, ninguém ficou ferido.


“Eu estava na cozinha e, de repente, ouvi aquele estrondo, como se estivesse desabando o mundo. Quando olhei, tinha caído tudo”, relatou a moradora.


A Defesa Civil esteve no local e, em uma análise preliminar, constatou que o muro era antigo e tinha uma estrutura frágil, condições que, associadas ao volume de chuva, contribuíram para a queda. O órgão informou que o fundo da casa será o interditado e que a proprietária precisará retirar o entulho e construir outro muro.


Graziete disse que passou mal com o susto e precisou da ajuda de um vizinho, chamado Rogério, e da mulher dele para abrir a porta da casa. “Eu não conseguia abrir a porta, de tão nervosa que fiquei”, contou.


Os escombros bloquearam a passagem para o quintal, dificultando o acesso ao local no qual fica o cachorro e ao registro de água da casa. “Não tem como entrar. Não tenho como dar comida ao cachorro, não tem como abrir o registro. Quebrou tudo, caiu tudo”, afirmou.


Segundo Graziete e Charles Miranda, outro vizinho que fez um vídeo relatando o caso, há uma encosta ao lado do muro que, na avaliação deles, contribuiu para o desabamento em meio à chuva na região. 

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Nicoly Reis

Repórter / [email protected]
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Violência

Homem é baleado na Serra dois dias depois de amigo ser morto no mesmo local

Publicado em 02/11/2026 às 16:28
Samu socorreu jovem baleado no Beco Rio de Janeiro, em Solar de Anchieta, na Serra
Samu socorreu jovem baleado no Beco Rio de Janeiro, em Solar de Anchieta, na Serra Divulgação

Um jovem de 24 anos foi baleado no pescoço, no Beco Rio de Janeiro, em Solar de Anchieta, na Serra, no início da tarde desta segunda-feira (2). Dois dias antes, no sábado (31), um amigo dele foi assassinado a tiros nas proximidades do mesmo beco.


A informação sobre a relação entre os dois foi passada à repórter da TV Gazeta Isabelle Oliveira por familiares. Eles informaram também que os crimes aconteceram em pontos diferentes: um no início e o outro no final do beco. Ainda segundo os parentes ouvidos, as vítimas eram próximas e costumavam andar juntas.


De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem foi atingido por volta do meio-dia, e o projétil ficou alojado no pescoço. Familiares não souberam informar aos militares quem efetuou o disparo nem as circunstâncias do ataque.


A Polícia Militar foi acionada para prestar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreu a vítima baleada e a encaminhou ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Não há informações sobre o estado de saúde dele. Após o atendimento, os militares realizaram policiamento preventivo nas imediações.


A Polícia Civil informou que a tentativa de homicídio seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.


A reportagem questionou as polícias Civil e Militar sobre uma possível ligação entre os crimes, a relação entre as vítimas e a hipótese de participação dos mesmos suspeitos. Também perguntou se há disputas entre grupos criminosos no bairro e quais medidas de segurança foram adotadas após os ataques, mas não houve retorno a esses questionamentos até a publicação.


Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181, pelo telefone 181, pelo site disquedenuncia181.es.gov.br ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.


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Nicoly Reis

Repórter / [email protected]
Nicoly Reis
Norte do ES

Criança de 1 ano e 8 meses ingere lança-perfume e é internada em São Mateus

Publicado em 02/11/2026 às 15:44

Uma criança de 1 ano e 8 meses foi internada após ingerir a substância conhecida como lança-perfume, na madrugada desta segunda-feira (2), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Não foi informado se é um menino ou uma menina. A criança não corre risco de morte. 


De acordo com a Polícia Militar, moradores relataram que uma mulher de 19 anos, amiga da mãe da criança, de 22 anos, teria levado uma garrafa contendo a substância para a residência e deixado o recipiente sobre uma mesa. Em determinado momento, a criança teria ingerido o produto. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Roberto Silvares. 


Ainda segundo a PM, a mãe confirmou as informações sobre o ocorrido. Já a mulher apontada como responsável por levar a substância até a casa negou os fatos.


A Polícia Civil informou que a suspeita de 19 anos e a mãe da criança, de 22 anos, foram encaminhadas à Delegacia Regional de São Mateus, onde foram autuadas por lesão corporal, no contexto da Lei Henry Borel (Lei nº 14.344/2022). Foi arbitrada fiança para ambas. Caso efetuem o pagamento, responderão ao processo em liberdade. Caso contrário, serão encaminhadas ao sistema prisional.


O procedimento será encaminhado à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de São Mateus.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Fatal

Motorista morre ao capotar com veículo na zona rural de São Mateus

Publicado em 02/11/2026 às 14:05
Zenildo dos Santos Silva, 47 anos, morreu depois que perdeu o controle da direção ao fazer uma curva, na rodovia Miguel Curry Carneiro, zona rural de São Mateus.
Carro ficou capotado em área de cafezal. Reprodução
O motorista Zenildo dos Santos da Silva, de 47 anos, morreu ao capotar com o carro na noite de domingo (1º), na zona rural de São Mateus, Norte do Espírito Santo. Ele ia no sentido Nova Venécia quando perdeu o controle da direção ao fazer uma curva, segundo testemunhas, em conversa com as autoridades.

O veículo envolvido no acidente, que aconteceu no km 30 da Rodovia Miguel Curry Carneiro, era um Fiat Strada. De acordo com a Polícia Militar (PM), uma equipe foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou o automóvel tombado fora da pista, numa plantação de café.

A vítima não resistiu aos ferimentos antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros, que foi chamado a prestar socorroDe acordo com a Polícia Científica (PCIES), será necessária uma investigação para identificar as causas do acidente.

O corpo da vítima foi removido e encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina, onde passará pelo exame de necropsia antes de ser devidamente liberado para os familiares.

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Ghenis Carlos

/ [email protected]
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