Secretário diz que governo do ES já tem como rastrear emendas impositivas de deputados estaduais

O secretário de Controle e Transparência do Espírito Santo, Edmar Camata, que coordena a equipe de transição de governo de Ricardo Ferraço (MDB), atual chefe do Executivo capixaba, disse, durante entrevista à rádio CBN Vitória nesta terça-feira (3), que o Espírito Santo dispõe de medidas de rastreabilidade de emendas parlamentares.





Segundo o gestor, as medidas que respeitam as decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino no sentido de dar mais transparência à destinação de recursos foram adotadas antes mesmo de a Assembleia Legislativa do Estado (Ales) aprovar a criação das emendas impositivas em âmbito estadual.





“Nos antecipando a todo esse cenário e sem saber ainda que o Estado teria também emendas impositivas, nós criamos o Portal da Transparência do Estado [...] Então, tudo o que o STF decidiu sobre a rastreabilidade de emendas, o Estado do Espírito Santo já cumpre, e o Tribunal de Contas do Espírito Santo já deu ‘ok’ a esse cumprimento”, disse ele.