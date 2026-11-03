Do café da manhã ao jantar: 4 receitas com ovo para variar o cardápio ao longo do dia

No liquidificador, coloque os ovos, o leite, a farinha de trigo e o sal e bata até obter uma mistura homogênea. Deixe descansar por 20 minutos. Em seguida, aqueça uma frigideira em fogo médio e unte com manteiga. Despeje aproximadamente 1/2 xícara de chá da massa e espalhe pelo fundo da frigideira. Quando as bordas começarem a se soltar, vire o crepe e doure do outro lado. Repita o processo até utilizar toda a massa. Coloque cada crepe em um prato, distribua a geleia por cima, dobre ao meio e, em seguida, dobre novamente ao meio. Sirva em seguida.