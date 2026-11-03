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Tempo

Inmet emite alerta de tempestades para mais de 50 cidades do ES

Também há possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos, que podem chegar a 60 km/h

Publicado em 03 de Novembro de 2026 às 14:17

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

03 nov 2026 às 14:17

O dia começou com sol entre nuvens e muito calor em grande parte do Espírito Santo, mas o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestades para 51 cidades capixabas, válido até as 23h59 desta terça-feira (3), com risco de queda de granizo.


Também há possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos, que podem chegar a 60 km/h. [Veja aqui como se mede a chuva]

51 cidades do ES em alerta para tempestades
51 cidades do ES em alerta para tempestades Inmet
Cidades sob alerta 
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivácqua
  7. Baixo Guandu
  8. Bom Jesus do Norte
  9. Brejetuba
  10. Cachoeiro de Itapemirim
  11. Cariacica
  12. Castelo
  13. Colatina
  14. Conceição do Castelo
  15. Divino de São Lourenço
  16. Domingos Martins
  17. Dores do Rio Preto
  18. Fundão
  19. Guaçuí
  20. Guarapari
  21. Ibatiba
  22. Ibiraçu
  23. Ibitirama
  24. Iconha
  25. Irupi
  26. Itaguaçu
  27. Itapemirim
  28. Itarana
  29. Iúna
  30. Jerônimo Monteiro
  31. João Neiva
  32. Laranja da Terra
  33. Marataízes
  34. Marechal Floriano
  35. Mimoso do Sul
  36. Muniz Freire
  37. Muqui
  38. Piúma
  39. Presidente Kennedy
  40. Rio Novo do Sul
  41. Santa Leopoldina
  42. Santa Maria de Jetibá
  43. Santa Teresa
  44. São José do Calçado
  45. São Roque do Canaã
  46. Serra
  47. Vargem Alta
  48. Venda Nova do Imigrante
  49. Viana
  50. Vila Velha
  51. Vitória
⚠️ Em caso de tempestade
Veja os cuidados recomendados pelo Inmet
  • Não se abrigue debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda e descargas elétricas.
  • Evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a tempestade.
Telefones de emergência
Defesa Civil
199
Corpo de Bombeiros
193

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