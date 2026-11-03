Inmet emite alerta de tempestades para mais de 50 cidades do ES

O dia começou com sol entre nuvens e muito calor em grande parte do Espírito Santo, mas o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestades para 51 cidades capixabas, válido até as 23h59 desta terça-feira (3), com risco de queda de granizo.
Também há possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos, que podem chegar a 60 km/h. [Veja aqui como se mede a chuva]
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- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivácqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
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