Emissão de título de eleitor e transferência: serviços eleitorais são retomados

Com o fim das Eleições 2026, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retoma, nesta terça-feira (3), os serviços eleitorais. Estão disponíveis novamente a emissão de título de eleitor, a transferência de domicílio eleitoral, a emissão de certidões de quitação eleitoral e a revisão de dados no cadastro do eleitor.





Cidadãos que precisam emitir Guias de Recolhimento da União para pagar multas pela internet também podem solicitar o serviço.





Tais funcionalidades estavam suspensas devido à necessidade de processar e consolidar dados relativos ao período eleitoral.





Agora, com a retomada dos serviços, os eleitores podem fazer solicitações tanto nos cartórios eleitorais, presencialmente, quanto pelo Autoatendimento Eleitoral, disponível no site do TSE.