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Vitória a Minas

Trem noturno da Vale reabre venda de passagens para o período de férias

Durante dezembro e janeiro, o trem sai da Estação Pedro Nolasco, em Cariacica, às 18 horas e chega em Belo Horizonte (MG) por volta das 7h50 do dia seguinte

Publicado em 16 de Novembro de 2026 às 15:08

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

16 nov 2026 às 15:08
Trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas Divulgação/Vale

Quem deseja aproveitar o período de descanso do próximo verão para embarcar no trem noturno que liga o Espírito Santo a Minas Gerais deve ficar atento. As passagens para o trem de férias da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) já estão à venda. 


O trem noturno começou a circular em janeiro deste ano e a previsão é que a operação ocorra sempre nos períodos de férias, em dezembro, janeiro e também em julho. Em janeiro deste ano, primeiro mês da nova operação, foram comercializados 30 mil bilhetes nesse turno de viagem.


As viagens previstas para dezembro entre Espírito Santo e Minas Gerais já estão à venda. Como a comercialização é liberada 45 dias antes da viagem, os bilhetes para 1° de janeiro de 2027, por exemplo, começam a ser vendidos nesta terça-feira (17). A partir daí, as passagens para janeiro serão liberadas gradativamente, com novas datas disponibilizadas diariamente.


A operação especial terá circulação noturna e será realizada sem alterações nos horários regulares do trem de passageiros. A viagem parte da Estação Pedro Nolasco, em Cariacica, às 18 horas e chega a Belo Horizonte (MG) por volta das 7h50 do dia seguinte. No sentido contrário, o trem sai às 19h e chega ao destino final às 8h15.


Com a viagem noturna, os passageiros podem aproveitar o período de deslocamento para descansar e chegar ao destino com o dia livre para passeios e outras atividades. 


“O trem de férias oferece uma opção adicional para quem viaja entre Minas Gerais e o Espírito Santo nos períodos de folga. O passageiro pode fazer o deslocamento à noite e aproveitar melhor o dia no destino”, diz João Falcão, diretor da Estrada de Ferro Vitória a Minas.


A operação especial não altera a circulação regular do trem de passageiros da Vitória a Minas, que continua operando normalmente em seus horários habituais. O valor das passagens do trem de férias é o mesmo praticado nas viagens realizadas durante o dia.

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