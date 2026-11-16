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Leonel Ximenes

Definido local do sepultamento do padre capixaba que morreu na Espanha

Sacerdote jesuíta, natural de Guaçuí, foi encontrado morto no seu quarto

Publicado em 16 de Novembro de 2026 às 15:11

Públicado em 

16 nov 2026 às 15:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Padre Kleber Barberino Chevi era pároco em Fortaleza (CE)
Padre Kleber Barberino Chevi era pároco em Fortaleza (CE) Jesuítas do Brasil


A Diocese de Cachoeiro de Itapemirim informou nesta segunda-feira (16) que o padre capixaba Kleber Barberino Chevi, de 60 anos, natural de Guaçuí, será sepultado em Fortaleza (CE), onde ele atuava como pároco. O sacerdote jesuíta foi encontrado morto neste domingo (15) no seu quarto, na cidade de Manresa, na Espanha, onde participava de exercícios de aprofundamento espiritual da sua ordem, os jesuítas.


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Em uma mensagem enviada a parentes, José Barberino Chevi, irmão do sacerdote, disse que o corpo do padre Kleber foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), na cidade espanhola, para a realização de uma autópsia que deverá esclarecer a causa da morte, ainda não divulgada oficialmente.


 “Diferentemente do Brasil, os processos na Europa são um pouco mais lentos. O IML deu um prazo de 24h a 48h para dar um retorno e produzir a certidão de óbito”, informou José Barberino.


A decisão de trasladar o corpo para a capital cearense, de acordo com a Diocese de Cachoeiro, foi tomada pelo provincial dos Jesuítas no Brasil, o padre capixaba Francys Silvestrini Adão. Em Fortaleza, padre Kleber exercia seu ministério desde fevereiro de 2024, como pároco da Paróquia Cristo Rei, além de desempenhar outras responsabilidades na Companhia de Jesus.


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Após procedimentos burocráticos, a previsão inicial é de aproximadamente uma semana para a realização do transporte do corpo até o Brasil. Entretanto, o prazo não é definitivo, já que o traslado internacional exige uma série de autorizações e procedimentos legais.


“Uma vez que for apresentada a certidão de óbito à seguradora, eles preveem um prazo de uma semana para realizar a trasladação”, explicou o irmão do sacerdote.


Mesmo sem definição de datas,  José Barberino disse que familiares, amigos e fiéis terão a oportunidade de prestar as últimas homenagens ao padre Kleber em Fortaleza.

PREFEITURA DE GUAÇUÍ SE MANIFESTA

A Prefeitura de Guaçuí publicou em suas redes sociais uma nota de pesar pela morte do padre Kleber: “A Prefeitura de Guaçuí manifesta profundo pesar pelo falecimento do Padre Kleber Barberino Chevi. Neste momento de tristeza, expressamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e a toda a comunidade católica, desejando força e conforto para enfrentar essa perda. Que Deus acolha o padre Kleber em sua infinita misericórdia e conforte o coração de todos”.

Prefeitura de Guaçuí publicou nota de pesar em memória do padre Kleber
Prefeitura de Guaçuí publicou nota de pesar em memória do padre Kleber PMG

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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