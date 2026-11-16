Definido local do sepultamento do padre capixaba que morreu na Espanha





A Diocese de Cachoeiro de Itapemirim informou nesta segunda-feira (16) que o padre capixaba Kleber Barberino Chevi, de 60 anos, natural de Guaçuí, será sepultado em Fortaleza (CE), onde ele atuava como pároco. O sacerdote jesuíta foi encontrado morto neste domingo (15) no seu quarto, na cidade de Manresa, na Espanha, onde participava de exercícios de aprofundamento espiritual da sua ordem, os jesuítas.





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Em uma mensagem enviada a parentes, José Barberino Chevi, irmão do sacerdote, disse que o corpo do padre Kleber foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), na cidade espanhola, para a realização de uma autópsia que deverá esclarecer a causa da morte, ainda não divulgada oficialmente.





“Diferentemente do Brasil, os processos na Europa são um pouco mais lentos. O IML deu um prazo de 24h a 48h para dar um retorno e produzir a certidão de óbito”, informou José Barberino.





A decisão de trasladar o corpo para a capital cearense, de acordo com a Diocese de Cachoeiro, foi tomada pelo provincial dos Jesuítas no Brasil, o padre capixaba Francys Silvestrini Adão. Em Fortaleza, padre Kleber exercia seu ministério desde fevereiro de 2024, como pároco da Paróquia Cristo Rei, além de desempenhar outras responsabilidades na Companhia de Jesus.



