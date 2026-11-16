Padre capixaba de 60 anos é encontrado morto na Espanha

O padre Kleber Barberino Chevi morreu neste domingo (15), aos 60 anos de idade, em Manresa, na Espanha, onde participava de exercícios espirituais da sua ordem, os jesuítas. Natural de Guaçuí, no Espírito Santo, padre Kleber foi encontrado sem vida no quarto onde estava hospedado. A causa da morte não foi informada.





Quer receber as notícias publicadas pela coluna em primeira mão pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link





O sacerdote, que era pároco da Paróquia Cristo Rei, na Aldeota, em Fortaleza (CE), ingressou na Companhia de Jesus (jesuítas) em 1988 e foi ordenado em 2000.





A Arquidiocese de Fortaleza e a Paróquia Cristo Rei publicaram nota oficial de pesar. Não foram informados local e data do velório e do sepultamento. A Companhia de Jesus informou que está acertando os procedimentos para o traslado do corpo para o Brasil.