Padre capixaba de 60 anos é encontrado morto na Espanha

O padre Kleber Barberino Chevi morreu neste domingo (15), aos 60 anos de idade, em Manresa, na Espanha, onde participava de exercícios espirituais da sua ordem, os jesuítas. Natural de Guaçuí, no Espírito Santo, padre Kleber foi encontrado sem vida no quarto onde estava hospedado. A causa da morte não foi informada.
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O sacerdote, que era pároco da Paróquia Cristo Rei, na Aldeota, em Fortaleza (CE), ingressou na Companhia de Jesus (jesuítas) em 1988 e foi ordenado em 2000.
A Arquidiocese de Fortaleza e a Paróquia Cristo Rei publicaram nota oficial de pesar. Não foram informados local e data do velório e do sepultamento. A Companhia de Jesus informou que está acertando os procedimentos para o traslado do corpo para o Brasil.
“Todo jesuíta falecido recebe uma missa de cada membro da residência a que pertencia e mais uma missa de cada membro da Província, inclusive daqueles que são aplicados”, disse a Província dos Jesuítas do Brasil em nota.
A Paróquia São Miguel Arcanjo, de Guaçuí, origem do padre Kleber, lamentou a morte do sacerdote jesuíta. “Caros paroquianos e queridas paroquianas, comunicamos o falecimento do padre Kleber Barberino Chevi, filho desta terra e desta comunidade paroquial. Elevamos preces a Deus pelo conforto de seus familiares e confrades, rogando que o acolha em Sua morada”, escreveu o pároco, padre Giovanni Geraldo Quites.
O padre Francys Silvestrini Adão, capixaba de Iconha, provincial do Brasil da Companhia de Jesus, fez uma homenagem póstuma ao confrade que morreu na Espanha: “Padre Kleber, meu irmão, foi muito bom servir e caminhar ao seu lado, no caminho para a vida. Que o Senhor o receba em Seu Reino como um servo bom e fiel”, escreveu o superior jesuíta em suas redes sociais.
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