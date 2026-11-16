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Leonel Ximenes

Padre capixaba de 60 anos é encontrado morto na Espanha

Paróquia capixaba lamentou a morte do sacerdote jesuíta que estava na Europa fazendo exercícios espirituais

Publicado em 15 de Novembro de 2026 às 22:27

Públicado em 

15 nov 2026 às 22:27
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Padre Kleber Barberino Chevi nasceu em Guaçuí e era pároco em Fortaleza (CE)
Padre Kleber Barberino Chevi nasceu em Guaçuí e era pároco em Fortaleza (CE) Companhia de Jesus

O padre Kleber Barberino Chevi morreu neste domingo (15), aos 60 anos de idade, em Manresa, na Espanha, onde participava de exercícios espirituais da sua ordem, os jesuítas. Natural de Guaçuí, no Espírito Santo, padre Kleber foi encontrado sem vida no quarto onde estava hospedado. A causa da morte não foi informada.


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O sacerdote, que era pároco da Paróquia Cristo Rei, na Aldeota, em Fortaleza (CE), ingressou na Companhia de Jesus (jesuítas) em 1988 e foi ordenado em 2000.


A Arquidiocese de Fortaleza e a Paróquia Cristo Rei publicaram nota oficial de pesar. Não foram informados local e data do velório e do sepultamento. A Companhia de Jesus informou que está acertando os procedimentos para o traslado do corpo para o Brasil.

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“Todo jesuíta falecido recebe uma missa de cada membro da residência a que pertencia e mais uma missa de cada membro da Província, inclusive daqueles que são aplicados”, disse a Província dos Jesuítas do Brasil em nota. 

PARÓQUIA DE GUAÇUÍ LAMENTA

A Paróquia São Miguel Arcanjo, de Guaçuí, origem do padre Kleber, lamentou a morte do sacerdote jesuíta. “Caros paroquianos e queridas paroquianas, comunicamos o falecimento do padre Kleber Barberino Chevi, filho desta terra e desta comunidade paroquial. Elevamos preces a Deus pelo conforto de seus familiares e confrades, rogando que o acolha em Sua morada”, escreveu o pároco, padre Giovanni Geraldo Quites.

A nota de pesar da Paróquia São Miguel Arcanjo, de Guaçuí, origem do padre Kleber
A nota de pesar da Paróquia São Miguel Arcanjo, de Guaçuí, origem do padre Kleber Paróquia São Miguel Arcanjo

O padre Francys Silvestrini Adão, capixaba de Iconha, provincial do Brasil da Companhia de Jesus, fez uma homenagem póstuma ao confrade que morreu na Espanha: “Padre Kleber, meu irmão, foi muito bom servir e caminhar ao seu lado, no caminho para a vida. Que o Senhor o receba em Seu Reino como um servo bom e fiel”, escreveu o superior jesuíta em suas redes sociais.


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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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