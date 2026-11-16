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Avaliação

Enem 2026: veja correção e gabarito extraoficial do 2º dia de provas

Professores da Gama Pré-Vestibular corrigiram questões de Matemática e Ciências da Natureza antes da divulgação do Inep

Publicado em 15 de Novembro de 2026 às 21:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2026 às 21:26
Enem 2026: caderno amarelo do segundo dia de provas
Caderno amarelo do segundo dia de provas MIkaella Campos

Os estudantes que encararam a segunda e última etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (15) já podem ter uma prévia de como se saíram.


O gabarito extraoficial foi elaborado pela equipe de docentes da Gama Pré-Vestibular, que resolveu as perguntas logo após o encerramento da aplicação — o documento oficial do Inep só será liberado nos próximos dias.

Nesta etapa, os candidatos responderam a 45 questões de Matemática e suas Tecnologias e a outras 45 de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Física, Química e Biologia).


A prova neste ano cobrou matrizes, análise combinatória, mediana, conversão de unidades, taxas de transmissão de dados no 5G, probabilidade em grupos sanguíneos e proporções na obra Abaporu, de Tarsila do Amaral.


Em ciências da natureza, a prova abordou produção e consumo de energia, fontes renováveis, combustíveis fósseis, carros elétricos, etanol, petróleo, ar-condicionado e circuitos elétricos.


A temática ambiental incluiu retirada de bromélias em surto de dengue em 2012, mandioca-brava, pesca do pirarucu, biodiversidade em hidrelétricas, poluição em manguezais e intemperismo. Em biologia, a prova teve sete questões de ecologia.


Para conferir as respostas sugeridas pelos professores, veja tabelas abaixo ou clique nos links abaixos para avaliar a prova comentada:






(Com informações da FolhaPress)

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