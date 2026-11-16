Enem 2026: veja correção e gabarito extraoficial do 2º dia de provas

Os estudantes que encararam a segunda e última etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (15) já podem ter uma prévia de como se saíram.





O gabarito extraoficial foi elaborado pela equipe de docentes da Gama Pré-Vestibular, que resolveu as perguntas logo após o encerramento da aplicação — o documento oficial do Inep só será liberado nos próximos dias.





Nesta etapa, os candidatos responderam a 45 questões de Matemática e suas Tecnologias e a outras 45 de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Física, Química e Biologia).





A prova neste ano cobrou matrizes, análise combinatória, mediana, conversão de unidades, taxas de transmissão de dados no 5G, probabilidade em grupos sanguíneos e proporções na obra Abaporu, de Tarsila do Amaral.





Em ciências da natureza, a prova abordou produção e consumo de energia, fontes renováveis, combustíveis fósseis, carros elétricos, etanol, petróleo, ar-condicionado e circuitos elétricos.





A temática ambiental incluiu retirada de bromélias em surto de dengue em 2012, mandioca-brava, pesca do pirarucu, biodiversidade em hidrelétricas, poluição em manguezais e intemperismo. Em biologia, a prova teve sete questões de ecologia.





Para conferir as respostas sugeridas pelos professores, veja tabelas abaixo ou clique nos links abaixos para avaliar a prova comentada:





















(Com informações da FolhaPress)