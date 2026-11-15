Sul do ES registra chuva de granizo e queda de barreira

Uma temporal foi registrado na tarde deste domingo (15) no município de Ibitirama, na Região do Caparaó capixaba. Segundo a Defesa Civil, houve queda de galhos de árvores, barreira e granizo na ES 185, estrada que liga o município ao distrito de Celina, em Alegre.





Nas redes sociais, motoristas registraram queda de granizo na estrada, locais com muito acúmulo de água e galhos de árvores na pista. Segundo a Defesa Civil de Ibitirama, uma equipe da prefeitura foi acionada para retirada de barreira na ES 185, galhos e troncos de árvores que caíram durante a chuva, que durou cerca de 40 minutos. Na sede e nas comunidades dos distritos não houve ocorrências.