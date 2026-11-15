Banestes, IBGE e Tribunal de Contas: 63 mil vagas em concursos e seleções

Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES): inscrições começam nesta segunda-feira (16) para o processo seletivo simplificado que oferece 16 vagas imediatas para profissionais de nível superior. A remuneração é de R$ 17.645,21, acrescida de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 2.217,82, para jornada de 40 horas semanais. O prazo vai até 18 de dezembro de 2026.





Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes): está com quatro editais publicados, somando 1.581 vagas para formação de cadastro de reserva. Para os cargos de técnico bancário, técnico em segurança do trabalho e assistente securitário (Banestes Seguros), são 936 postos, com inscrições até 23 de novembro e remuneração de até R$ 5,6 mil. Outros dois editais preveem 645 chances para cargos de nível superior e assistente securitário (Banescor), com salários de até R$ 6,3 mil e inscrições abertas até 11 de dezembro.





Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf): dispõe de 14 vagas imediatas no concurso público para os cargos de técnico de fiscalização e desenvolvimento agropecuário e fiscal agropecuário. Os salários são de R$ 4.698,45 (nível técnico) e R$ 8.477,66 (nível superior). As inscrições seguem até 6 de dezembro de 2026.





Câmara Municipal de Piúma: oferece sete vagas imediatas para cargos de níveis médio e superior, com remunerações de até R$ 9.018,78. Os interessados podem se inscrever até o dia 19 de novembro de 2026.