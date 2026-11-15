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232 editais

Banestes, IBGE e Tribunal de Contas: 63 mil vagas em concursos e seleções

Remuneração pode chegar a R$ 35 mil mensais; postos são para técnico bancário, analista de comunicação, professor, médico, agente comunitário de saúde, entre outras funções

Publicado em 15 de Novembro de 2026 às 19:23

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 nov 2026 às 19:23
Fachada de agências do Banestes
Fachada de agências do Banestes Banestes/Divulgação

A semana é mais curta por conta do feriado, mas repleta de oportunidades para quem deseja ingressar no serviço público. Ao todo, são 232 concursos e processos seletivos abertos de norte a sul do país, que somam mais de 63 mil vagas efetivas e temporárias. Os salários chegam a R$ 35 mil.


Os certames visam ao preenchimento de postos em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras municipais, órgãos do Judiciário e polícias militares, entre outras instituições.

Destaques no ES

Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES): inscrições começam nesta segunda-feira (16) para o processo seletivo simplificado que oferece 16 vagas imediatas para profissionais de nível superior. A remuneração é de R$ 17.645,21, acrescida de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 2.217,82, para jornada de 40 horas semanais. O prazo vai até 18 de dezembro de 2026.


Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes): está com quatro editais publicados, somando 1.581 vagas para formação de cadastro de reserva. Para os cargos de técnico bancário, técnico em segurança do trabalho e assistente securitário (Banestes Seguros), são 936 postos, com inscrições até 23 de novembro e remuneração de até R$ 5,6 mil. Outros dois editais preveem 645 chances para cargos de nível superior e assistente securitário (Banescor), com salários de até R$ 6,3 mil e inscrições abertas até 11 de dezembro.


Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf): dispõe de 14 vagas imediatas no concurso público para os cargos de técnico de fiscalização e desenvolvimento agropecuário e fiscal agropecuário. Os salários são de R$ 4.698,45 (nível técnico) e R$ 8.477,66 (nível superior). As inscrições seguem até 6 de dezembro de 2026.


Câmara Municipal de Piúma: oferece sete vagas imediatas para cargos de níveis médio e superior, com remunerações de até R$ 9.018,78. Os interessados podem se inscrever até o dia 19 de novembro de 2026.

Destaques Nacionais

Ministério da Saúde: abriu seleção para preencher 759 vagas temporárias em seis cargos de nível superior — sendo 300 para contratação imediata e 459 para cadastro de reserva. Os aprovados atuarão no Distrito Federal e em seis estados: Pará, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Pernambuco e São Paulo. Os ganhos chegam a R$ 10.354,29, e as inscrições podem ser feitas até 14 de dezembro.


Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): vai contratar profissionais para trabalhar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. A oferta nacional é de 27.279 postos para recenseadores, sendo 448 oportunidades destinadas ao Espírito Santo. É exigido ensino médio completo. Os salários podem chegar a R$ 4,3 mil, e as inscrições vão até 25 de novembro de 2026.

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