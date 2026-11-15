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Folha de São Paulo

Latam diz que criança esquecida em avião após desembarque foi entregue em segurança à mãe

Família desceu de avião e deixou menino de 7 anos para trás em Porto Alegre

Publicado em 15 de Novembro de 2026 às 19:02

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 nov 2026 às 19:02
RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A criança que foi deixada sozinha dentro de um avião após o desembarque de um voo de São Paulo a Porto Alegre ficou 15 minutos desacompanhada dos responsáveis legais. O caso aconteceu neste sábado (14), no voo LA3420, da companhia Latam.
O jato pousou às 15h29, e 23 minutos depois, com o desembarque já finalizado, o piloto relatou à torre do aeroporto Salgado Filho que os pais haviam desembarcado e esquecido o menino de 7 anos a bordo.
Segundo a Latam, a criança foi entregue em segurança à mãe, depois da confirmação do vínculo familiar.
"Uma família desembarcou e esqueceu o filho a bordo aqui, aproximadamente sete anos, preciso que um despachante venha aqui por gentileza", disse o piloto à controladora, em conversa captada pelo canal Spotter SBPA Live.
A controladora de tráfego aéreo chamou um despachante da companhia para ir até a aeronave buscar a criança, enquanto os pais aguardavam no desembarque.
Como a área de desembarque está no lado terra do aeroporto, não é possível que um passageiro regresse para a área de embarque. Neste caso, os pais não poderiam, por conta própria, retornar para buscá-lo.
Não há detalhes sobre o motivo pelo qual o menino foi deixado a bordo.

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