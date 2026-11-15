Padrasto é suspeito de agredir jovem com enxada em Itapemirim

Uma jovem de 23 anos sofreu uma lesão grave na cabeça após ser
agredida com uma enxada neste domingo (15) na comunidade de Ilha do Gato,
interior de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. O suspeito, segundo a Polícia Militar, é o
padrasto da vítima, que ainda não foi localizado.
Segundo a Polícia Militar, a enxada utilizada pelo suspeito, de 63 anos, foi encontrada ensanguentada na casa onde aconteceu o crime. Buscas foram
feitas nas proximidades, mas o suspeito havia fugido antes
da chegada da equipe.
Uma familiar, que preferiu não se identificar, contou que houve uma briga após o suspeito tentar ver a moça no banho. Após o desentendimento entre os dois, houve a agressão.
A vítima foi socorrida em estado grave por familiares ao Hospital
Evangélico Litoral Sul. De lá, ela foi transferida para a Santa Casa de Cachoeiro de
Itapemirim, onde segue internada, de acordo com a unidade.
O caso, de acordo com a Polícia Civil, está sob
investigação da Delegacia Regional de Itapemirim. Informações podem ser repassadas de forma sigilosa ao
Disque-Denúncia 181, pelo telefone 181, pelo site https://disquedenuncia181.es.gov.br/ ou
pelo WhatsApp (27) 99253-8181.
Com informações do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta