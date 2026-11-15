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Violência

Padrasto é suspeito de agredir jovem com enxada em Itapemirim

Vítima de 23 anos está internada em estado grave; homem não foi localizado pela polícia

Publicado em 15 de Novembro de 2026 às 18:28

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

15 nov 2026 às 18:28
Jovem é agredida com enxadada na cabeça em Itapemirim
Jovem ficou gravemente ferida após levar golpe de enxada na cabeça em Itapemirim Polícia Militar

Uma jovem de 23 anos sofreu uma lesão grave na cabeça após ser agredida com uma enxada neste domingo (15) na comunidade de Ilha do Gato, interior de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. O suspeito, segundo a Polícia Militar, é o padrasto da vítima, que ainda não foi localizado.


Segundo a Polícia Militar, a enxada utilizada pelo suspeito, de 63 anos, foi encontrada ensanguentada na casa onde aconteceu o crime. Buscas foram feitas nas proximidades, mas o suspeito havia fugido antes da chegada da equipe. 


Uma familiar, que preferiu não se identificar, contou que houve uma briga após o suspeito tentar ver a moça no banho. Após o desentendimento entre os dois, houve a agressão.


A vítima foi socorrida em estado grave por familiares ao Hospital Evangélico Litoral Sul. De lá, ela foi transferida para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, onde segue internada, de acordo com a unidade.


O caso, de acordo com a Polícia Civil, está sob investigação da Delegacia Regional de Itapemirim. Informações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181, pelo telefone 181, pelo site https://disquedenuncia181.es.gov.br/ ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.


Com informações do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta 

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